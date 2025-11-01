Опытным путем: какие вещи реально спасают в путешествиях

За​‍​‌‍​‍‌ множество путешествий накопились вещи, которые делают поездки проще и удобнее. Автор блога рассказывает, без каких вещей она не отправляется в поездку.

© ГлагоL

Беруши — спасение от соседей, тонких стен отелей и шума транспорта, который ночью не дает спать. Стик от мозолей незаменим, если обувь вдруг натирает, и нет сил искать аптеку. Любимая косметика по уходу за кожей поможет избежать аллергии на смену привычных кремов.

Ручной отпариватель для одежды заменит утюг, который либо не дали, либо выдали с шуточной задачей: «гладить только где-то между пяткой и носком». Любителям вести блоги или просто фотографироваться необходим компактный штатив — помощник для качественных снимков, особенно если путешествие в одиночку. Ранее «ГлагоL» рассказывал о контрастах европейского путешествия. Один из туристов сравнил отдых в двух самых дорогих странах Европы – Швейцарии и Лихтенштейне, а также рассказал, чем эти государства так отличаются от остальных.