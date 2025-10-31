Эколог дал совет туристам

Для купания следует выбирать водоёмы, где меньше людей.

Такими советами в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился научный сотрудник Института водных проблем РАН, популяризатор науки Артём Акшинцев.

«Истории про ротавирус — это всегда про недостаточную очистку сточных вод. Дети и взрослые болеют ротавирусом во всех странах. Поэтому нужно контролировать, что пить только бутилированную воду для людей, неприспособленных к такой бактериальной и вирусной нагрузке, то есть для тех, кто не живёт постоянно в этом регионе. Также важно стараться купаться там, где поменьше народа».

Ранее пищевой технолог рекомендовала использовать разные разделочные доски для приготовления пищи. Это поможет снизить вероятность «перекрёстного загрязнения». Наиболее безопасными считаются кухонные принадлежности из стекла и камня. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат технических наук, эксперт по питанию Нелли Львович.