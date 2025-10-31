Как сэкономить на билетах на поезд

С​‍​‌‍​‍‌ 10 ноября 2025 года «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) ограничит возможность применения акций и скидок, которые пользуются популярностью у пассажиров. О том, как будет работать новая система, рассказывает автор канала «1520. Все о путешествиях».

© ГлагоL

Программы «СИНГЛ» (скидка 20% при выкупе всего купе в СВ), «Целое купе» (скидки 10-20%) и «Для пассажиров 60+» (скидка 10% для пенсионеров) будут доступны только россиянам. Иностранцам указанные акции и скидки применять нельзя.

Ранее компания ФПК ужесточила правило для оформления школьных скидок (50%) для детей в возрасте от 10 до 17 лет. При оформлении билета на поезд тогда пассажиру нужно было предъявить документ, подтверждающий российское гражданство. Для этого требовался паспорт РФ или свидетельство о рождении со штампом о гражданстве.

Представители ФПК объяснили, что новые меры связаны с автоматизацией системы назначения льгот. С лета 2025 года скидки по возрасту и гражданству пассажира назначаются автоматически. Ранее для детских билетов достаточно было справки из учебного заведения, и гражданский статус не ​‍​‌‍​‍‌проверялся.