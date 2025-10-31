В каких лесах можно собирать грибы и ягоды в начале ноября

Несмотря на календарную позднюю осень, в лесах Ленинградской области продолжается грибной сезон. Теплый и влажный октябрь создал идеальные условия для роста некоторых видов грибов, заставляя петербуржцев вновь и вновь отправляться на «тихую охоту». Кроме того, граждане собирают клюкву, которая после первых заморозков набирает максимальную силу и пользу. «ФедералПресс» рассказывает, чем еще богаты леса региона в преддверии зимы.

Какие грибы можно найти в лесах Ленобласти в конце осени

В то время как многие считают, что пик грибного сезона приходится на конец лета и начало осени, опытные сборщики Петербурга и Ленобласти доказывают обратное. Грибной сезон может быть успешно продлен. Сообщества грибников в социальных сетях пестрят отчетами из Ломоносовского, Лужского и Всеволожского районов, где энтузиасты собирают полные корзины.

Граждане отмечают, что в лесах много трубчатой лисички. Тара, в которую собирают, заканчивается быстрее, чем грибы, делятся впечатлениями подписчики сообщества «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте». Еще одна пользовательница подробно описывает свой поход в лес в Ломоносовском районе 27 октября. Она рассказала, что собрала рекордно много грибов.

Какие же грибы оказываются главными трофеями в этот период? Безусловными лидерами становятся так называемые «зимние» виды, устойчивые к прохладе. Прежде всего это лисичка трубчатая (ворончатая). Этот скромный на вид, но ароматный и вкусный гриб прекрасно чувствует себя во мхах хвойных и смешанных лесов даже при низких ночных температурах. Он редко бывает червивым и отлично подходит для супов, жарки и заморозки.

Продолжают радовать и лисички обыкновенные. Не сдают позиций поздние маслята, которые можно найти в сосняках, а также разнообразные рядовки и горькушки, требующие, однако, особого умения в приготовлении.

Особой удачей для любого грибника в октябре становится находка белого гриба. Как сообщают счастливчики, даже один такой «крепыш» способен стать драгоценным трофеем, символизирующим закрытие сезона. Его появление свидетельствует о том, что мицелий еще активен и погодные условия благоприятствуют росту самых ценных видов.

Какие ягоды собирают в Ленобласти в начале ноября

Пока грибники обследуют лесные опушки и склоны оврагов, на бескрайних болотах Ленинградской области продолжается не менее важный и традиционный промысел – сбор клюквы. Специалисты единодушны во мнении: именно октябрь, особенно после первых заморозков, – идеальное время для сбора этой уникальной ягоды.

К сожалению, не все сборщики дожидаются этого момента, начиная собирать ягоду уже в конце лета, когда она еще не достигла своей пиковой формы. В недозрелой, белобокой клюкве содержание полезных веществ значительно ниже.

Главная ценность полностью созревшей клюквы – урсоловая кислота, мощный природный антисептик. Именно благодаря ей ягода может храниться месяцами, просто залитая холодной водой, без добавления сахара или стерилизации. Клюквенный морс и сок – это не просто вкусный напиток, а сильное противопростудное и жаропонижающее средство, известное еще нашим предкам. Ягода богата целым комплексом витаминов (особенно С и К) и микроэлементов, что делает ее незаменимым помощником в укреплении иммунитета в преддверии зимнего сезона простуд.