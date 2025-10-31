Как работают мили «РЖД Бонус» и почему ими выгоднее платить, чем деньгами

Программа лояльности «РЖД Бонус» даст возможность значительно сэкономить на железнодорожных билетах. Автор канала «Охотники за Впечатлениями | Путешествия» объясняет, что для этого вы регистрируетесь на сайте программы и сразу получаете бонусную карту и 500 миль. Для того, чтобы мили начали начисляться автоматически, нужно связать карту с личным кабинетом в приложении или на сайте РЖД.

© ГлагоL

Накопленные мили можно применять как для полной, так и для частичной оплаты билетов. При этом платеж наличными чаще всего не больше 1000 рублей, которые покрывают сервисный сбор и постельное белье. Особенность программы состоит в том, что купить билеты за мили можно не только для себя, но и для других людей.

С июля 2025 года в программе 4 статуса – Бронзовый, Серебряный, Золотой и Платиновый. Повышение статуса повышает процент начисления миль до 25% и расширяет возможности использования бонусов. К примеру, серебряный статус дает возможность оплачивать милями до 75% стоимости билета. Быстрее всего мили накапливаются, если вы ездите в купе, СВ и люксах, а также если вы часто используете железнодорожный ​‍​‌‍​‍‌транспорт.