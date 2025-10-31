Туристов предупредили о новой схеме кражи наличных во время перелетов

Длинные ноябрьские праздники и каникулы привели к взрыву (на треть по сравнению с прошлым годом) спроса на пляжные туры в теплые страны. Среди лидеров — Турция, Египет, ОАЭ. Но турагенты предупреждают — в самолетах активизировались воры. И это не случайные карманники, а хитрая и старая схема, вернувшаяся из прошлого. Злоумышленники специально покупают горящие туры, чтобы в салоне лайнера, пока пассажиры расслабленно дремлют или смотрят фильмы, обчистить их сумки и рюкзаки. А добыча богатая — ведь многие, оставшись без зарубежных карт, везут на отдых всю наличную валюту с собой. Как не остаться без средств в зарубежной поездке — в материале «Глагола».

Турагенты предупреждают о реинкаранции практики времен СССР и 90-х годов — участились кражи наличных денег у туристов. Если раньше она была распространена в поездах, то сейчас затронула самолеты, которые раньше считались максимально надежными в этом смысле. Из-за проблем с оплатой картами россияне путешествуют с наличными. Аферисты воспользовались этой проблемой.

Путешественники все чаще жалуются, что после перелета не обнаруживают в своих рюкзаках и сумках, оставленных на багажных полках, наличные деньги, рассказали представители туротрасли. К сожалению, из-за проблем с приемом карт большая часть путешественников берут в поездку наличные, причем зачастую в большом количестве. Расслабленные отдыхающие начинают отмечать свой отпуск еще в аэропорту, потом в самолете их просят разместить ручную кладь на багажных полках. И это очень большой риск.

Воры специально покупают билеты на популярные рейсы, рассказывают в соцсетях представители туроператоров, дожидаются, когда пассажиры поедят, уснут и потом крадут деньги.

«Обычно это происходит таким образом: преступники просто делают вид, что им нужно что-то взять с багажной полки. Пассажиры, которые или уже спят или расслабились после взлета и еды, не обращают на это внимания», — отмечают специалисты.

Так беспечные туристы и лишаются своих средств, если оставили их без присмотра. Как правило, воришки улетают обратно ближайшим рейсом. Нечистые на руку граждане быстро сориентировались в ситуации, подтвердили эксперты.

«О том, что россияне массово едут в отпуск с наличными, к сожалению, преступникам хорошо известно», — отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Конечно, не надо уподобляться герою фильма «Любовь и голуби» и зашивать наличность в кармашек в трусах, но предпринять разумные меры стоит. Чтобы во время путешествий на каникулах и ноябрьских праздниках не остаться без средств, эксперты рекомендовали соблюдать простые правила.

Во-первых, не стоит заранее рассказывать всем о планах на поездку, выкладывать билеты в соцсетях, посоветовала travel-консультант Юлия Сафронова.

«Ничего страшного, если ваши разговорчивые родственники узнают о поездке, когда вы будете уже на месте», — отметила она.

Рюкзак с наличными в самолете нужно ставить строго под сиденье впереди стоящего кресла. И желательно не спать в полете. Не стоит стесняться носить рюкзак на животе. Молодым мамам удобно повесить сумку или рюкзак на коляску, так он всегда будет в поле зрения.

При этом не стоит класть всю сумму в одно место, лучше разделить ее на равные части. Если летит семья, то деньги можно равномерно распределить между родителями. Риск лишиться наличных есть не только в полете, но и во время отдыха, напомнили эксперты. Документы, деньги и ценности стоит хранить в сейфе гостиницы, а с собой брать только необходимую сумму.

Носить средства лучше в специальной поясной сумке, а не во внешнем кармане рюкзака и или в сумочке на одно плечо, которую легко выхватить.

«Чтобы пересчитать средства, ищите укромные уголки. Не следует делать это на улице. Это привлечет к вам внимание», — предостерегает Екатерина Косарева.

Желательно избегать демонстрации денег в публичных местах, добавил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

«Доставать кошелек нужно максимально незаметно, не показывать крупные купюры при оплате», — уточнил он.

Если поездка предполагает не только отдых, но и шопинг, то стоит начать именно с покупок, добавила Юлия Сафронова.

«Изучите все доступные ресурсы о ценах в стране и не ленитесь рассчитать свой бюджет, чтобы не везти лишнее», — отметила она.

Избежать проблем с деньгами помогает организованный туризм, полагает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» и вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.