Длинные выходные в ноябре-2025: как отдыхаем и когда лучше взять отпуск

Почему 1 ноября 2025-го - рабочая суббота

Ноябрь традиционно относится к наиболее востребованным месяцам для коротких отпусков: впереди длинная зима, и многие россияне планируют короткие отпуска.

В 2025 году график отдыха в начале месяца зависит от Дня народного единства, который празднуется 4 ноября. Именно вокруг этой даты формируется, сколько рабочих дней в ноябре 2025 года. Так, 1 ноября на основании постановления Правительства РФ от 4 октября 2024 года № 1335 назначено рабочей субботой. Этот день будет сокращен на один час, как и все предпраздничные рабочие дни. Наиболее обсуждаемым остается вопрос, как отдыхаем на День народного единства: в 2025 году из-за переноса сформированы три выходных дня подряд - 2, 3 и 4 ноября. Напомним, что точно ответить, когда в ноябре будут длинные выходные, позволяет официальный производственный календарь.

У россиян с пятидневной рабочей неделей будет единственная рабочая суббота в начале месяца. Переносы для работников с шестидневным графиком тоже учитываются - длительность смены и фактическое число рабочих часов корректируются в соответствии с нормой.

Как отдыхаем в ноябре-2025

В ноябре 2025 года россиян ждет несколько особенностей графика отдыха. Три выходных подряд выпадают на 2, 3 и 4 ноября благодаря переносу праздничного дня. Рабочими днями остаются 27-31 октября и 1 ноября. После праздников следует короткая рабочая неделя с 5 по 7 ноября.

Для удобства планирования приведем таблицу по неделям с указанием рабочих и выходных дней и разных типов графика.

График работы в ноябре-2025

Дата День недели 5/2 (пятидневка) 6/1 (шестидневка)

27 октября Понедельник Рабочий Рабочий

28 октября Вторник Рабочий Рабочий

29 октября Среда Рабочий Рабочий

30 октября Четверг Рабочий Рабочий

31 октября Пятница Рабочий Рабочий

1 ноября Суббота Рабочий (сокращенный) Рабочий (сокращенный)

2 ноября Воскресенье Выходной Выходной

3 ноября Понедельник Выходной Рабочий

4 ноября Вторник Выходной Рабочий

5 ноября Среда Рабочий Рабочий

6 ноября Четверг Рабочий Рабочий

7 ноября Пятница Рабочий Рабочий

Что касается сменного графика, то для работодателей важно учитывать официальные рекомендации и нормативные акты, чтобы правильно организовать работу в период длинных ноябрьских выходных:

Соблюдение норм рабочего времени. Согласно ст. 91 ТК РФ, продолжительность рабочего времени не должна превышать установленных норм. При составлении графиков смен необходимо учитывать, что 1 ноября 2025 года является рабочим днем, но сокращенным на один час, как и все предпраздничные дни. Это означает, что работодатель обязан предоставить работникам дополнительный выходной день в счет компенсации за работу в праздничный день.Перенос выходных дней. В соответствии с постановлением Правительства РФ с субботы 1 ноября 2025 года выходной день перенесен на понедельник, 3 ноября. Это решение направлено на обеспечение непрерывности производственного процесса и удобства для работников.Уведомление работников. Работодатели обязаны заранее уведомить работников о предстоящих изменениях в графике работы, включая переносы выходных дней и сокращенные рабочие часы. Это позволит сотрудникам планировать свое время и соблюдать баланс между работой и отдыхом.Соблюдение норм охраны труда. При составлении сменных графиков необходимо учитывать требования охраны труда, в том числе продолжительность смен, время отдыха между ними и другие аспекты, направленные на обеспечение здоровья и безопасности работников.

Сколько рабочих и выходных дней в ноябре

Ноябрь 2025 года насчитывает 30 календарных дней, из которых 19 рабочих и 11 выходных и праздничных. Продолжительность рабочего времени зависит от установленной нормы недели:

Норма недели Часы в ноябре-202540 часов 15136 часов135,830 часов11324 часа 90,2

График работы в организациях и сервисах

В длинные ноябрьские выходные режим работы государственных и коммерческих организаций будет следующим:

Банки. Дежурные отделения продолжают работу, доступны онлайн-платежи.МФЦ и госуслуги. 1 ноября - рабочий сокращенный день, 2-4 ноября - выходные.Почта, поликлиники, аптеки. Работают дежурные смены и экстренные службы.Школы и детские сады. Начало коротких каникул совпадает с праздничными днями, возвращение к обычному графику - с 5 ноября.

Куда поехать на ноябрьские праздники

Внутренние направления

Выбор направления для короткого ноябрьского отдыха зависит от нескольких факторов: климата, транспортной доступности, культурной привлекательности и бюджета путешественника. Как рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина, россияне стали чаще выбирать внутренние направления.

Среди популярных городов России для отдыха в ноябре эксперт выделила:

Города Золотого кольца, где сочетание исторического наследия и развитой инфраструктуры создает благоприятные условия для познавательного отдыха.Южные регионы, в том числе Кавказские Минеральные воды, Краснодарский край и Крым. Здесь климат в начале ноября еще позволяет насладиться относительно комфортной погодой.Санкт-Петербург, который привлекает любителей музейных экспозиций и архитектурных ансамблей. Более того, осенью наплыв туристов по сравнению с летним сезоном меньше.Калининград, Нижний Новгород и Казань предлагают путешественникам уникальное сочетание исторических достопримечательностей, гастрономических открытий и современной городской среды.

Так, например, в Казани можно познакомиться с музеями Кремля, деревней "Туган Авылым", красивой набережной, смотровой площадкой Казан, прекрасным Свияжском и технологичным Иннополисом, рассказала старший преподаватель Кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Елена Колосова. "А еще вкусная кухня и непривычные для нас, но вкуснейшие сладости. Понравится всем", - считает она.

Говоря о Крыме, собеседница отметила, что купаться уже, к сожалению, не получится. Однако скучно здесь тоже не будет: Судакская крепость, Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический, Воронцовский дворцово-парковый комплекс, панорама оборона Севастополя, гора Ай-Петри и другие локации всегда ждут гостей.

Сочи же привлекателен активным отдыхом, так как близость гор и моря одновременно позволяет найти развлечения в любой сезон. "Аквапарки, зоопарки, Океанариум Sochi Discovery World Aquarium, курорт Красная поляна, Сочинский дельфинарий и множество тематических музеев не дадут вам с детьми скучать", - уверена Колосова.

Зарубежные поездки

Среди других стран, по словам Капустиной, популярны следующие направления:

Страны Ближнего Востока. Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Они продолжают удерживать лидирующие позиции благодаря теплому климату, высокому уровню сервиса и относительно короткому перелету.Государства Юго-Восточной Азии, среди которых Таиланд остается классическим выбором для тех, кто предпочитает пляжный отдых и экзотические впечатления.Страны Закавказья, в том числе Азербайджан, Грузия и Армения, привлекающие туристов возможностью автомобильных поездок, богатым культурным наследием и доступными ценами.

Как отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Русского географического общества Дмитрий Морковкин, осень - хороший сезон для поездки в Грузию. Здесь предлагаются разные виды отдыха: пляжный туризм, сбор винограда, гастрономические фестивали, экскурсии по Кахетии, развлечения в Тбилиси и Батуми.

"Но для отдыха с детьми подойдет Батуми. Ранней осенью на курорте не слишком жарко и многолюдно. До середины октября можно купаться и загорать, всю осень комфортно гулять и ездить на экскурсии", - добавил эксперт.

Как сэкономить на поездке

Чтобы поездка была выгодной, Капустина советует заранее покупать авиабилеты - оптимально за 6-8 недель до планируемой даты вылета, пока тарифы остаются базовыми. Сравнить предложения, включая рейсы с пересадками (они обычно дешевле прямых), удобно через агрегаторы.

Что касается бронирования отелей, лучше это делать через специализированные платформы, поскольку они позволяют использовать программы лояльности, накопительные скидки и специальные предложения. "Гибкость в выборе дат заезда может принести ощутимую финансовую выгоду, поскольку стоимость размещения в выходные дни традиционно выше, чем в будние", - отметила эксперт.

Альтернативные варианты размещения - апартаменты, гостевые дома и т.д. - часто предлагают более привлекательное соотношение цены и качества. Это обычно выгодно для семейного отдыха и групповых поездок.

Также оптимизировать бюджет отдыха помогает комплексное планирование путешествия с учетом трансфера, экскурсионной программы и питания, добавила Капустина.

"Значительно снижают стоимость дороги, особенно для семейных людей, путешествия автотранспортом - личным или арендованным", - сказали в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Советы для отдыха в Москве и регионах: музеи, парки, фестивали

Если выбраться в поездку на ноябрьские праздники не получается, это не значит, что выходные пройдут впустую. В крупных городах России - и в Москве, и в регионах - в эти дни работают музеи, проходят фестивали и тематические выставки, так что полноценный отдых можно организовать, не уезжая далеко.

Москва:

Государственный музей имени А.С. Пушкина. Открыты залы с постоянной коллекцией и временные экспозиции. Предпраздничный режим уточняется на сайте.Западное крыло Новой Третьяковки. С 17 октября по 14 декабря 2025 года здесь проходит международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха", который будет интересен как детям, так и взрослым.Акция "Ночь искусств". Мероприятие, которое пройдет 3 и 4 ноября, объединит музеи, театры, библиотеки, культурные центры и другие площадки. Например, 3 ноября в 19:00 в Музее Николая Островского состоится концерт "Мелодии советского кино", а 4 ноября в 18:00 в усадьбе Люблино можно будет увидеть постановку по мотивам пьесы Антона Чехова "Медведь".Фестиваль семейного чтения #ЧитайФест. Он пройдет с 31 октября по 2 ноября в Российской государственной детской библиотеке в гибридном формате - офлайн и онлайн.Фестиваль "Тыквы и Коты". Это семейный благотворительный фестиваль, на котором можно узнать, как правильно ухаживать за питомцами, и послушать лекции ветеринаров и зоопсихологов. Он пройдет 2 ноября в общественном центре "Благосфера".Парк Горького. Это одна из самых популярных прогулочных зон Москвы, удобна зимой и осенью, множество тематических маршрутов.Парк "Зарядье". Он представляет собой современное ландшафтное пространство в центре города, подходит для спокойных прогулок и смотровых видов.ВДНХ. Больше подойдет для активного и долгого отдыха: павильоны, музеи, фудкорты, тематические зоны и большие пространства для прогулок.

Регионы:

Санкт-Петербург. Фестиваль цифрового искусства "Чудо Света-2025" в Петропавловской крепости (2-4 ноября), "Ночь искусств-2025" (3 ноября), выставка "Тихая жизнь вещей. Редкие натюрморты из частных собраний" в галерее Общество Поощрения Художеств (30 октября - 20 января), выставка "Петербургское метро. Вчера, сегодня, завтра" в парке на Елагином острове (14 октября - 14 ноября).Ростов-на-Дону. Межрегиональный фестиваль "Кукла Дона" в Донской государственной публичной библиотеке (2 ноября), выставка "М.Ю. Лермонтов. Места силы" в "Шолохов-центре" (30 сентября - 23 ноября), набережная реки Дон, парк "Левобережный", Ботанический сад ЮФУ.Калининград. Выставка "Потоп" в культурном квартале "Понарт" (19 октября 2025 года - 18 января 2026 года), выставка "Пять веков русского искусства" в филиале Третьяковской галереи, детский музейный фестиваль "Острова" в музее Янтаря, Фриландских воротах, зоопарке и краеведческом музее Зеленоградска (25 октября - 4 ноября), Рыбная деревня, Центральный парк культуры и отдыха, Дом китобоя.Казань. Выставка "Надежда" в Национальной художественной галерее "Хазинэ" (3 октября - 9 ноября), выставка "Улус Мохши. Археология древнего города Наровчат" в музее истории государства Татарстана (24 сентября 2025 года - 15 февраля 2026 года), бульвар Чулман, парк "Черное озеро".Нижний Новгород. Выставка "Завтрак в усадьбе" на площадке "Заповедные кварталы" (2-30 ноября), Выставка "Нижний Новгород пушкинской поры" в Нижегородском музее А.С. Пушкина (20 мая - 30 ноября), Планетарий 1 в парке Швейцария, Парк Победы, Нижне-Волжская и Верхне-Волжская набережные.Екатеринбург. Мультимедийная выставка "Шишкин. Одинокие леса" в Свердловской киностудии (5 октября - 30 ноября), Ярмарка мастеров "Ремеслофф" в Уральском центре развития дизайна (30 октября - 2 ноября), Выставка "Веня жив?" в фотографическом музее "Дом Метенкова" (17 мая 2024 года - 2 ноября 2025 года), Дендрологический парк, парк "Зеленая роща".Владивосток. Патриотический автопробег от мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" до парка культуры и отдыха "Патриот" (4 ноября), временные выставки в главном корпусе музея В.К. Арсеньева, выставка "Nextart. Погружение" в Центре современного искусства "Артэтаж" (29 октября - 30 ноября), Набережная Цесаревича, Парк Минного городка.

Когда выгодно взять отпуск в ноябре

В начале ноября 2025 года можно существенно увеличить продолжительность отдыха, используя так называемые "мостики". Если оформить отпуск на 5-7 ноября, отдых продлится 9 дней подряд - со 2 по 9 ноября - при фактическом расходе всего трех дней отпуска. Такой подход позволяет совместить официальные праздничные выходные с отпуском без потери рабочих дней.

Этот вариант помогает заранее спланировать бюджет и отпускные выплаты: чем раньше подан отпуск, тем точнее работодатель рассчитает компенсацию и график замещения.

Праздничные выплаты и сокращенные дни

Работа в праздничный день 4 ноября оплачивается по правилам ТК РФ (ст. 153) - в двойном размере либо с предоставлением другого дня отдыха по желанию работника. Выход в праздничный день фиксируется в табеле и компенсируется в полном объеме.

1 ноября является предпраздничным днем и сокращается на один час. Для отдельных категорий работников (включая родителей малолетних детей и сотрудников с инвалидностью) действуют дополнительные льготы. С помощью этих льгот можно не выйти на смену или перенести работу по согласованию с работодателем.

Полезные советы и напоминания

Для того, чтобы избежать накладок и воспользоваться переносами максимально эффективно, подготовку к ноябрьским выходным лучше провести заблаговременно. Это особенно важно для тех, кто планирует отпуск, поездки или оформление госуслуг.

Что стоит сделать заранее:

Проверить график отпусков и табели.Уточнить у работодателя режим работы 1 ноября.Спланировать поездки, врачей и визиты в государственные учреждения.Купить билеты на транспорт и забронировать жилье, если планируется поездка.Уточнить график работы банков и доставки, если ожидаются платежи или посылки. Продумать посещение аптек и магазинов с учетом дежурных режимов. Проверить действие банковских карт и электронных подписей, если предстоят важные финансовые операции, подписание документов и т.п. Уточнить режим работы детских кружков и секций на период длинных выходных.

Посмотреть официальные переносы и разъяснения по графику работы можно на:

Сайте Правительства РФ.Сайте Минтруда РФ.Consultant.ru.

Часто задаваемые вопросы

Почему 1 ноября 2025 года сделали рабочим днем?

Потому что выходной перенесен на понедельник, 3 ноября, чтобы сформировать длинные выходные со 2 по 4 ноября. 1 ноября при этом считается рабочим днем, сокращенным на один час.

Сколько выходных и рабочих дней в ноябре-2025?

В ноябре 2025 года 30 календарных дней, из них 19 рабочих и 11 выходных и праздничных.

Будут ли длинные выходные 2-4 ноября?

Да. За счет переноса выходного дня отдых продлится три дня подряд - 2, 3 и 4 ноября.

Как оплачивается работа 4 ноября?

Работа в праздничный день оплачивается в повышенном размере (как минимум в двойном) или компенсируется предоставлением другого дня отдыха.

Как работают банки и МФЦ 4 ноября?

4 ноября - официальный выходной. Работают только дежурные банковские отделения, основные операции доступны онлайн. МФЦ в этот день не принимают посетителей.

Когда начинаются школьные каникулы в ноябре?

Осенние каникулы в большинстве регионов совпадают с праздничным периодом: занятия в школах возобновляются после 5 ноября. Точные даты устанавливает регион и школа.

Когда выгоднее взять отпуск - до или после праздников?

При использовании "мостика" выгодно оформить отпуск с 5 по 7 ноября - девять дней отдыха при расходе трех дней отпуска. Варианты после праздников зависят от графика работодателя.

Что будет, если не выйти на работу 1 ноября?

Отсутствие без уважительной причины фиксируется как прогул и может повлечь дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Какие регионы добавляют свои выходные в ноябре?

Некоторые субъекты России устанавливают дополнительные нерабочие дни в ноябре. Информация публикуется в региональных нормативных актах и на сайтах органов власти субъектов.

Так, в Татарстане дополнительный выходной будет 6 ноября (День Конституции Республики Татарстан), а Северной Осетии - 24 ноября (религиозный праздник Уастырджи).

Право устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни субъектам дает статья 6 ТК РФ.

Ниже приведем ключевые выводы, которые помогут спланировать работу, отпуск и выплаты:

Длинные выходные выпадают на 2-4 ноября за счет переноса праздничного дня.1 ноября - рабочая суббота, сокращенная на один час как предпраздничный день. В ноябре 2025 года - 19 рабочих дней и 11 выходных и праздничных, согласно производственному календарю.Работа 4 ноября оплачивается в повышенном размере или компенсируется другим выходным.Отпуск с 5 по 7 ноября дает 9 дней отдыха подряд при расходе только 3 отпускных дней.У некоторых регионов есть свои дополнительные выходные (например, 6 ноября в Татарстане и 24 ноября в Северной Осетии).Официальную информацию о переносах и графике публикуют Правительство РФ, Минтруд РФ и региональные власти.