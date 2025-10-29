«Инкубатор болезней»: названы самые «микробные» места в самолетах

Самолет является идеальной «лабораторией» для микробов, которые скапливаются в определенных местах. На борту плотность пассажиров, как правило, максимальна, уборка сводится к сбору мусора, а влажность достигает 20%, что приводит к пересыханию слизистых и снижению иммунитета. Поэтому важно обрабатывать руки после прикосновения к определенным поверхностям, выяснила у экспертов Pravda.Ru.

Передвижение людей на поездах и самолетах в целом привело к тому, что инфекционные болезни стали распространяться интенсивнее – об этом газете «Известия» сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, для профилактики таких явлений сегодня все стюардессы во время обучения проходят курсы медицинской подготовки, после чего становятся парамедиками. Если они обнаруживают на борту людей с недомоганиями, то сообщают об этом капитану, который запрашивает санобработку. Больных по прилету изолируют, тестируют и определяют дальнейшую тактику.

Что касается самых «микробных» мест в салоне, то в первую очередь специалисты выделили ремни безопасности, отметив, что к пряжкам прикасаются руки сотен людей. На них находят стафилококки, кишечную палочку и споры грибков, выживаемость которых достигает 72 часов. Если на руках царапины или трещины, то инфекция может напрямую попасть в кровь. Важно обрабатывать руки антисептиком после прикосновения к ремням, не трогать лицо или еду после пристегивания.

Второе место «сбора» микробов – это подлокотники, которые, по данным Aviation Hygiene Institute, входят в топ-3 самых грязных мест салона. Их эксперты советуют протирать антибактериальной салфеткой сразу после посадки.

Откидной столик тоже входит в число зараженных бактериями мест – на одном его квадратном сантиметре может быть до 2,5 тысяч колоний бактерий, что в пять раз больше, чем на дверце общественного туалета. Перед его использованием важно всегда обрабатывать поверхность антисептической салфеткой, подчеркивают эксперты.

Также в топе самых грязных участков салона самолета оказался карман перед сиденьем, который эксперты называют «ловушкой микробов». В нем живут до 30 видов бактерий и грибков, поэтому не рекомендуется класть туда телефоны, документы без упаковки, продукты питания.

Среди других самых «микробных» мест в салоне специалисты выделили кнопки вызова и вентиляции, туалет и прилегающую к нему зону. Они призвали россиян всегда использовать антибактериальные салфетки и антисептики, хранить гаджеты в чехлах и протирать их, не прикасаться лишний раз к лицу, пить почаще воду ради сохранения влажности слизистых, а также использовать маску каждые два-три часа при длительных перелетах.