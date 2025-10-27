Россиянам объяснили, как можно уволиться, не выходя из отпуска

Закон позволяет работнику уволиться, находясь в отпуске. Это возможно, если инициатива исходит от самого сотрудника, достигнуто соглашение с работодателем или произошли события, не зависящие от сторон (к примеру, ликвидация предприятия), напомнила в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

«Если сотрудник решает уйти по собственному желанию, находясь в отпуске, то порядок действий не отличается от обычного увольнения (ст. 80 ТК РФ). Работник вправе подать заявление об увольнении, даже если он в отпуске или на больничном и даже если отпуск был предоставлен авансом. Главное — уведомить работодателя за 14 календарных дней», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, двухнедельный срок начинается с дня, следующего за днём подачи заявления.

«Все дни отпуска, которые приходятся на это время, засчитываются в счёт отработки. Таким образом, после окончания отпуска сотрудника не могут заставить отрабатывать те дни из двухнедельного периода, которые пришлись на отпуск», — заключила Санина.

