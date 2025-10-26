Эксперты развеяли популярный миф о нижней полке в поезде

Пассажиры поезда могут занимать нижнюю полку в определенное время поездки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе путешествий Туту.

«Самый живучий миф связан с полками в поезде. 25% путешественников ошибочно думают, что присесть на нижнюю полку без билета нельзя. На самом деле занять ее может любой пассажир из этого купе: на полчаса для завтрака и ужина и на час для обеда», — объяснила Наталия Туйгунова, руководитель PR в Туту.

Также в сервисе рассказали, что не все ошибки в документах могут быть критичными для допуска на поезд. Однако у путешественников есть лимит на количество ошибок.

«Только 22% россиян знают, что в билете на поезд можно допустить по одной ошибке в фамилии, имени или отчестве. И по одной — в серии или в номере паспорта. Но не больше двух на билет. Остальные ошибочно опасаются, что за малейшую ошибку их не пустят в поезд. С отелями ситуация чуть лучше. Если в отеле ремонт, 84% россиян обратятся на ресепшен и попросят вернуть деньги или переселить на тех же условиях. Оставшиеся 26% ошибочно готовы переехать за свой счет или терпеть неудобства», — объяснили в Туту.

По данным сервиса, меньше половины (45%) россиян примерно понимают, как отстоять свои права в путешествии. Свыше трети представляют, как сделать это в общих чертах, и только 8% знают наверняка. Каждый десятый (12%) не имеет представления, как действовать в тех или иных случаях.