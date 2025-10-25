Турэксперт дал экономный совет туристам

Тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, как путешествовать с меньшими затратами.

© Freepik

В беседе с NEWS.ru она выразила мнение, что прежде всего планировать путешествие нужно заранее — чем ближе дата отправления, тем дороже становятся билеты.

По словам Ансталь, чаще всего перелёты в будни оказываются дешевле, чем в выходные.

Также рекомендуется использовать поисковые системы и агрегаторы, использовать программы лояльности и бонусные мили. Кроме того, стоит рассмотреть варианты с альтернативными аэропортами.

Ранее эксперт РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с RT отметил, что в топ-5 новогодних направлений входят в этом году Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг.