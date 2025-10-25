Какие туристы раздражают местных и как вести себя, чтобы не вызвать неприязнь

Путешествовать снова модно: города переполнены туристами, но местные всё чаще жалуются на шум, мусор и неуважение. Массовый туризм приносит прибыль, но и усталость. Самые раздражающие типы туристов: кто портит отдых окружающим и мешает местным - об этом подробнее на сайте Туристас.

Особенно раздражают потеряшки, мешающие потоку людей, шопоголики с горой пакетов, телефонисты со сторис в толпе и едоки, устраивающие перекусы где попало. Курильщики и фотографы тоже часто вызывают недовольство своим поведением.

Когда таких туристов становится много, жить в городе тяжело — улицы превращаются в съёмочные площадки, а дома — в мини-гостиницы. Всё, что нужно, — немного уважения: не мешать другим, не мусорить и соблюдать правила. Ведь турист — это гость, и хороший гость всегда ведёт себя прилично.