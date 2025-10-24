Перевозчики решили бороться с «туристическими излишествами»

Российские железнодорожные перевозчики решили бороться с феноменом «туристических излишеств» – приобретением билетов одними и теми же людьми сразу на несколько дат. Как оказалось, такая практика широко распространена, особенно на популярных направлениях. Кто-то покупает билеты на всякий случай, а кто-то – с целью обогащения. Первые потом отказываются от лишних мест, вторые – перепродают их. По информации РЖД, в 2024 году в свободную продажу было возвращено более 7600 билетов – почти на 23 млн руб.

Тех, кто покупает электронные железнодорожные билеты с целью их дальнейшего распространения, предлагают наказывать – законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в КОАП, внесен 23 октября в Госдуму. Его авторы заявляют, что именно перекупщики создают дефицит билетов и наносят ущерб пассажирам из-за «возникновения дополнительных расходов на приобретение проездных документов». В частности, по данным разработчиков проекта, за свои услуги перекупщики получают от 1,5 до 3 тыс. руб., «существенно увеличивая, таким образом, конечную стоимость билета».

Для них предполагается установить штрафы: от 5 до 10 тыс. руб. для физических лиц и от 400 до 500 тыс. руб. для организаций и индивидуальных предпринимателей. Ожидается, что такие меры позволят пополнять федеральный бюджет на 1,8 млрд руб. в год.

Что же касается пассажиров-перестраховщиков, покупающих билеты сразу на несколько дат «на всякий случай», то им штрафы пока не обещают. Но с ними собираются бороться с помощью искусственного интеллекта (ИИ): перевозчики разрабатывают алгоритмы, позволяющие распознавать не только массовые закупки, но и бронирования «про запас», а также «тренировки» покупки билетов.

Как выяснилось, многие туристы, особенно путешествующие с семьей, не знающие точные даты планируемой поездки, берут билеты на несколько потенциальных дней отправления в обе стороны. Поскольку заказ оплачивается на сайте перевозчика по СБП или банковской картой, трудностей с возвратом оказавшихся ненужными мест не возникает. Тем, кто по разным причинам не может определиться со временем вояжа, такая схема кажется удобной.

«У людей реально существует проблема с датами отпуска. Я, например, не скрываю что брал билет на 4 дня подряд и потом ненужные сдал за 2 дня», – прокомментировал ситуацию один из пассажиров.

С введением в действие новых алгоритмов ИИ аккаунт такого покупателя может быть заблокирован. Тогда придется покупать билеты по старинке и стоять в очередях в кассу. Это же касается и тех, кто тренируется бронировать места в ожидании открытия продаж на нужную дату, чтобы потом сделать это максимально быстро.

Туристы считают, что такие меры проблему ажиотажного спроса не решат: «Они борются с перекупами, которых нет, а есть те, кто за допплату помогает приобрести билет, и винят людей, покупающих по несколько комплектов билетов на несколько дней, но вот о проблеме, что сайт висит в 8 утра, когда открываются продажи, молчат. А ее как раз и надо решать: тогда все будет нормально и без криков, что кто-то мешает и тренируется покупать билеты».

По мнению пассажиров, нужно увеличивать глубину продаж и количество поездов, «ибо желающих больше, чем мест, – отсюда спрос и перегрузка серверов».

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД не исключают посадку пассажиров в поезда по QR-кодам из Госдоков.