Как помочь питомцу перенести перелет

Путешествия с питомцами становятся все популярнее — все больше людей предпочитают брать своих любимцев с собой. Однако для животных перелет может стать настоящим испытанием. Как помочь питомцу легче перенести перелет, «Вечерней Москве» рассказали эксперты S7 Airlines, а также кинолог и зоопсихолог Алена Добрунова.

Перед дорогой: подготовка, тренировки и проверка готовности

Первое, с чего стоит начать, — понять, подходит ли вашему питомцу воздушный транспорт. Для некоторых животных смена обстановки и перепады давления оказываются слишком тяжелыми, и тогда стоит рассмотреть альтернативу — поезд или автомобиль.

— Во время авиаперелета собака испытывает повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки, поэтому от полета лучше отказаться владельцам щенков до трех месяцев (а в багаже их можно перевозить только после шести–восьми месяцев), собак старше семи лет, а также животных с сепарационной тревогой, — пояснила Добрунова.

Зоопсихолог добавила, что из-за особенностей строения дыхательных путей строго запрещены перелеты собакам брахицефалических пород — с укороченным черепом и плоской мордой (бульдоги, мопсы, ши-тцу, пекинесы и так далее).

— Нельзя на борт беременным самкам, собакам с неврологическими или легочными заболеваниями, а также с кардиозаболеваниями, — уточнила специалист.

Подготовку к перелету лучше начинать заранее — за три–четыре месяца. Необходимо выбрать переноску (авиабокс) по размеру — животное должно иметь возможность спокойно вставать в полный рост, поворачиваться на 360 градусов, потягиваться вперед и назад.

За пару недель до поездки стоит постепенно приучать питомца к открытой переноске, используя позитивные ассоциации, например лакомства и игрушки. Когда он спокойно лежит в авиабоксе, можно начинать постепенно приучать к закрытой дверце. Хорошо помогает «тренировка к стрессу» — поездки в переноске в машине или общественном транспорте. Важно помнить, что именно правильная адаптация к переноске в 95 процентах случаев является гарантией успешного путешествия, снижая тревогу и у питомца, и у хозяина.

В день вылета рекомендуется сохранять привычный распорядок. При этом обязательно организуйте прогулку с питомцем не только в привычное время, но и после выхода из дома и по приезде в аэропорт.

— Кормить и поить животное в день вылета стоит по привычному расписанию. Если оно спокойно переносит перелеты, а также при длительном пути или проблемах с пищеварением возьмите дополнительную порцию корма с собой. Корм во время полета не обязателен, но вода должна быть в постоянном доступе — в стрессовой ситуации повышается температура тела и усиливается жажда, — рассказала Добрунова.

Во время полета: поддержка хозяина

Для мелких животных оптимально путешествие в салоне — рядом с хозяином, где можно слышать знакомый голос и ощущать привычный запах. Это снижает стресс и помогает питомцу чувствовать себя в безопасности. Обязательно уточняйте заранее требования перевозчика: по весу, размерам переноски и условиям размещения питомца.

Во время полета животное может проявлять беспокойство: скулить, царапать переноску, часто менять позу. В такие моменты главное — сохранять самообладание. Ваше поведение напрямую влияет на состояние любимца. Спокойный голос, знакомая игрушка или предмет с запахом дома помогут ему почувствовать себя увереннее.

— Если ваш питомец путешествует в багажном отсеке, обеспечьте его любимым пледом, интересной игрушкой или вкусняшкой. Если же ваш любимец летит в салоне, то захватите с собой интеллектуальную игрушку, в которую спрятано лакомство, чтобы отвлечься и успокоиться, — добавила Добрунова.

После приземления: восстановление и адаптация

По прибытии важно дать питомцу время и пространство, чтобы прийти в себя. Даже самые спокойные животные после перелета могут быть дезориентированы, насторожены или, наоборот, перевозбуждены. Лучше не перегружать их сразу прогулками, встречами и шумной обстановкой.

— После перелета питомец может временно отказаться от корма или, наоборот, есть больше обычного, а также спать дольше. Это нормальная реакция — животное просто восстанавливается после перенесенной нагрузки. В этот период важно как можно скорее вернуться к привычному распорядку дня, стабильности, понятной и безопасной среде, — отметила кинолог.

Перелет с питомцем — не только логистическая, но и эмоциональная задача. Чтобы сделать путешествие безопасным, важно учитывать индивидуальные особенности животного и готовиться заранее. Спокойствие и уверенность хозяина — лучший пример для питомца, ведь именно по поведению человека он считывает, безопасна ли ситуация.

