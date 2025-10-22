Туристы стали чаще покупать конкретный вид страховки

Российские туристы стали чаще покупать страховки от невыезда за границу, утверждают страховщики. В том числе на это повлияли участившиеся в последнее время задержки и отмены авиарейсов, но чаще всего туристы получают выплаты, как рассказали страховщики, по более традиционным причинам, связанным с болезнями и травмами до путешествия.

© РИА Новости

Наиболее взрывные темпы роста отмечают в Росгосстрахе – здесь спрос на страховки от невыезда этим летом вырос в 2,7 раза, при этом сорвалась каждая седьмая застрахованная поездка (15%). В основном путешествия отменялись по причине болезни туристов, но также на статистику повлияла и чехарда с перелетами. Об увеличении спроса на страховки от невыезда TourDom.ru сообщили и в компании «Кредит Европа Лайф».

В «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» положительную динамику тоже отмечают, но она более умеренна. По словам директора филиала Юлии Алчеевой, спрос на подобные страховки стабильный, по сравнению с прошлым годом рост составил 5–10%. При этом увеличилось количество обращений по страховым случаям:

«Мы это связываем с тем, что стала шире наша программа. А наиболее вероятные события – это взаимосвязанные случаи: заболел или травмировался один участник – не едет целая семья или группа друзей», – прокомментировала Юлия Алчеева.

Она привела один из последних примеров: из-за того, что заболел ребенок, не поехали на отдых две семьи, потому что бронировали одну виллу. В итоге страховая выплата составила 2,3 млн руб.

Есть и те игроки рынка, которые не отмечают повышения спроса в этом году на данный продукт:

«Спрос на базовые программы страхования отмены поездки остается стабильным – никаких резких всплесков или спадов в связи с ситуацией вокруг задержек рейсов мы не наблюдаем», – прокомментировал TourDom.ru эксперт компании «Абсолют Страхование» Василий Глухов.

Напомним, что страховки от невыезда подходят, как правило, и для путешествий по России, и за рубеж. Выплаты предусмотрены и в случае билетов и отелей по невозвратным тарифам, включают случаи отказа во въезде в какую-либо страну и выезде из России из-за ошибки в загранпаспорте и так далее.

Ранее мы писали, что в Госдуме не готовы вводить запрет на выезд туристов за рубеж без страховки.