Совместное путешествие: как не разрушить отношения в отпуске

Многие путешественники предпочитают соло-поездкам большую компанию или хотя бы одного верного друга. Но такой отпуск может превратиться в настоящее испытание для отношений. Если заранее не обговорить правила, один будет отдыхать, а второй — решать организационные вопросы и нервничать. И вместо приятного совместного опыта отпуск обернется ссорами и обидами. О разрушенной из-за путешествия дружбе и способах этого избежать — в материале «Ленты.ру».

«Мой отпуск превратился в ад»

28-летняя Арина из Санкт-Петербурга побывала в Батуми с подругой летом 2025-го, но вернулась домой уже отдельно от нее. Девушки решили посетить концерт Валерия Меладзе еще за полгода до самого события. Купив билеты, они начали готовиться к поездке, однако все организационные вопросы неожиданно легли на плечи петербурженки.

Девушка признается, что поначалу была рада этим заниматься и не испытывала дискомфорта. Она покупала билеты на самолет и автобус между Батуми и Тбилиси, искала и арендовала апартаменты вблизи нужных локаций, планировала программу. «Я знала, что она редко путешествует, тем более в одиночку, поэтому не ждала от нее особой помощи. Хотя сейчас я понимаю, что надо было поручить ей какие-то задачи и немного разгрузить себя, потому что я уже до поездки устала от этой поездки», — поделилась она.

Арина рассказала, что после прибытия в Батуми ситуация не изменилась. Более того, девушка везде платила сама, поскольку только у нее была карта зарубежного банка, а ее подруга не хотела расплачиваться наличными.

Такси вызывала я, потому что могла привязать карту к приложению. Я покупала еду, выбирала места, где мы будем есть, и даже столики, за которыми будем сидеть. Я буквально стала ей мамочкой – вместо отпуска я получила ребенка. Она лишь ходила везде вальяжно и курила сигареты, пока я пыталась выяснить, на какую точку заказать такси Арина

Окончательно вымотавшись, петербурженка мало разговаривала и часто хотела быть одна, что стало очередной проблемой в совместном отпуске. Молчаливость Арины обижала ее подругу, которая не хотела оставаться наедине с собой.

Я не выдержала и сказала: «Слушай, я хочу побыть одна сейчас, если ты не против». И все. Это была трагедия. Из меня сделали крайнюю: мол, как же так? Мы ведь с тобой друзья!. Честно, мой отпуск превратился в ад Арина

Практикующий психолог, ACT-терапевт Татьяна Кострюкова в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что чувство раздражения зачастую прорывается, даже если пытаться его сдержать до конца отпуска. Особенно это трудно контролировать, когда появляется злость на партнера. По словам специалиста, не стоит импульсивно ссориться и рвать многолетнюю дружбу. Вместо этого она посоветовала применить открытый диалог: мягко обозначить свои чувства и попросить побыть по отдельности друг от друга.

Мне кажется, это важный момент: если вы понимаете, что прямо сейчас можете что-то сделать, чтобы вам стало легче и отпуск все еще мог принести вам радость — тогда разговор имеет смысл. Ведь это время было запланировано не только для вашего друга, но и для вас. И если что-то идет не так, у вас есть право попробовать передоговориться, чтобы вернуть себе хотя бы часть удовольствия и отдыха Татьяна Кострюкова практикующий психолог, ACT-терапевт

Красные флаги для друзей в отпуске

Кострюкова заметила, что не стоит демонизировать друзей, даже если в поездке они проявили себя совсем не так, как ожидалось. Однако уже на этапе подготовки и даже задолго до этого можно проследить привычки поведения, которые покажут, что человек не готов брать на себя ответственность.

В первую очередь психолог посоветовала уточнить, был ли у друга или другого близкого человека опыт планирования путешествий. Если человек боится не справиться с новым опытом, он может неосознанно перекладывать ответственность на партнера. Кроме того, если в собственной жизни в стрессовых ситуациях он теряется и ничего не предпринимает, это может стать очередным звоночком.

Но я бы все-таки по большей части призывала вас к тому, чтобы вести со своими друзьями открытый диалог и заранее обсуждать сферы ответственности, распределять задачи. Как мне кажется, это поможет значительно устранить напряжение Татьяна Кострюкова практикующий психолог, ACT-терапевт

Однако не всегда открытый диалог может привести к взаимопониманию. А порой и вовсе в конце путешествия становится понятно, что друзьям больше не по пути. Совместная поездка может вскрыть проблемы, на которые раньше оба закрывали глаза.

Может ли отпуск разрушить дружбу?

23-летний Вадим из Москвы рассказал «Ленте.ру», что его многолетняя дружба закончилась после путешествия в ОАЭ. Россиянин и его друг столкнулись с теми же проблемами: неорганизованность, отсутствие личных границ и даже неравное разделение финансовой нагрузки.

И еще я только в поездке заметил очень неприятный момент. Он постоянно говорил о себе. Он мог говорить в течение часа, даже не замолчав ни на минуту. Но если я начинал переводить тему на себя, он терял интерес. И вдруг я понял, что так было всегда. Мы никогда не говорили обо мне, только о нем и его проблемах Вадим

По мнению психолога, совместный отпуск может выступать катализатором тех проблем, которые в отношениях и без того уже были. «То есть это не момент, когда прекрасные, безоблачные отношения внезапно разрушились, а скорее точка, в которой становится ясно: что-то давно идёт не так. Просто раньше это не замечалось или никогда не обсуждалось», — объяснила она. Кострюкова посоветовала не принимать в одиночку решение о завершении отношений.