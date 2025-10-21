Когда стоит начинать планировать отдых

О комфортном путешествии стоит задуматься заранее. Турэксперт Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru рассказала, когда лучше всего начинать планировать отдых.

Если не хочется селиться в трёхзвездочный отель и лететь какой-то неизвестной авиакомпанией, тогда нужно бронировать всё заранее. Если вы знаете, что у вас будет отпуск в июле, например, в сентябре вы можете заранее забронировать путёвку. Это нормальная практика. Раннее бронирование чаще всего предлагает более низкие цены. Соответственно, вы можете отдохнуть с меньшим бюджетом, — сказала Ансталь.

Эксперт подчеркнула, что при желании жить в конкретном отеле или лететь определённой авиакомпанией рано утром и прилетать только поздно вечером, стоит отказаться от варианта с горящими путёвками.