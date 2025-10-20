Как путешествовать туристу, если у него есть гражданство нескольких стран – такой вопрос возник в чате для специалистов туризма «Курилка ТурДома 2.0». Ситуация следующая: у туриста два паспорта – России и Израиля. Собирается в Европу через Стамбул.

«На какой документ бронировать билеты, по какому паспорту вылетать и на каком этапе показывать удостоверение гражданина Израиля?» – спрашивает его турагент.

Профессионалы отмечают: билет можно купить на любой действующий паспорт, а для пересечения границы основное правило – с каким паспортом влетел в страну, с таким и нужно вылетать.

«Вылетая из России в Турцию, нужно показать паспорт РФ, в Стамбуле по прилете и на вылет – Израиля и по прибытии в Европу, соответственно, тоже. Тогда во втором паспорте будут турецкие штампы на прилет и на вылет.

На обратном пути из Европы показывают на границе израильский паспорт, влетая в Стамбул и вылетая из Турции – уже российский, в нем также будут штампы турецкого аэропорта на влет и вылет. Но есть нюансы: это должны быть раздельные билеты», – пояснила Евгения Сергиенко, директор Туристического агентства «Оранж Тревел» (Сочи).

Отметим, что разобранный выше случай не единичный. С подобным затруднением часто сталкиваются россияне, имеющие гражданство США или Европы и собирающиеся въезжать в Евросоюз через страны Балтии или обладатели тех же израильских паспортов, решившие съездить в Россию.

Особенно актуальным стал вопрос после начала введения процесса электронного контроля EES. Многие интересуются, нужно ли им проходить эту процедуру, если у них, кроме российского, есть еще гражданство какой-либо страны ЕС.

Но опытные путешественники предупреждают, что для них главная проблема – не забыть российский паспорт, так как без него из РФ не выпустят. «Впервые при мне задержали на границе молодого человека в 2022-м году. Он шел прямо передо мной на пограничный контроль и очень возмущался. Но ему объяснили, что граждане России обязаны пересекать границу исключительно по паспорту РФ. Летели в этом году – таких было уже человек пять с рейса», – рассказали в одном из туристических чатов.

Это важно помнить и россиянам, переехавшим в Израиль или Германию, но официально не отказавшимся от гражданства РФ. У многих из них срок действия российских паспортов уже истек. И на родине может поджидать «засада»: «С просроченным документом вас в Россию пустят, но, чтобы выехать, придется делать новый – иначе не выпустят».

Добавим, что в настоящее время у России действуют единственный Договор об урегулировании вопросов двойного гражданства – с Республикой Таджикистан. Во всех остальных случаях речь идет о втором гражданстве, когда человек подчиняется двум разным законодательствам, и все трудности между странами, включая вопросы двойного налогообложения, решает сам или по усмотрению местных властей в зависимости от местонахождения.

Как правило, пограничники разных стран не обращают внимания на наличие второго паспорта: «В Псковской области каждый второй с двумя паспортами». Но это может быть до поры до времени.

«Если попадетесь, то могут лишить одного из гражданств. У меня детей через пограничную систему вычислили. Они влетали в США по европейскому паспорту, а в аэропорту проверяли, есть ли authorisation for travel USA. А у них второе гражданство – американское. Показали паспорта, и пограничники, видимо, сделали отметку. А потом «письмо счастья» прислали из эстонского Politsei ja piirivalveamet с требованием выбрать, гражданами какой страны они хотят быть», – рассказала одна из россиянок.

