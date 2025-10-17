Скидки до 50%: туристам дали совет по бронированию туров в Турцию

Базовые цены на проживание в отелях Турции на летний сезон – 2026, выраженные в евро, пока остаются на прежнем уровне. По словам представителей гостиниц, повышение может произойти только после Нового года, когда отельеры будут в плановом порядке пересматривать тарифы.

Бронирование на будущее лето в некоторых отелях началось раньше обычного. Как отмечает специалист отдела продаж и маркетинга LIU Resorts Елена Малиновская, о пробуждении интереса к новому сезону говорят поступающие от туристов и турагентств вопросы: «спрашивают о подогреве бассейнов в мае, высказывают пожелания по размещению. Например, пишут: "поставьте по возможности отметку о раннем заселении"».

«Российский рынок остается перспективным и показывает рост», – подтверждает Анна Йиит, директор по продажам и маркетингу Sherwood Resorts and Hotels / Greenwood Resorts and Hotels.

Однако основную активность пока проявляют туристы из Великобритании, Германии и Польши, которые традиционно планируют отпуск за много месяцев.

«Уже в августе европейцы начинают интересоваться ценами на следующий год, – говорит Яна Саяфарова, представитель Pine Beach Belek. – Большинство россиян по-прежнему предпочитают покупать туры ближе к дате вылета, поскольку не всегда могут спланировать поездку за полгода».

Заранее бронируют те, кто точно знает свои планы и даты отпуска. Тем более что условия туроператоров позволяют вносить полную оплату позже. Спрос распределяется неравномерно: в одних отелях больше запросов на май, в других – на лето.

«Сейчас в первую очередь бронируют те категории номеров, которых мало и в высокий сезон не хватает – например, виллы и сьюты (большие семейные номера)», – делится наблюдениями представитель Ela Excellence Resort Belek Карина Мухаметшина.

И такая тактика действительно позволяет сэкономить. По словам наших собеседников, стоимость размещения в большинстве отелей, выраженная в евро, пока не изменилась. С учетом скидок по раннему бронированию туристы могут выгадать от 5 до 15% от базовой цены. Если же рассматривать туры с перелетом, на первом этапе раннего бронирования дисконт может достигать 50% от стоимости размещения.

«После Нового года мы планируем пересмотреть цены, – сообщил замдиректора сети отелей Selectum по маркетингу Влад Фомин. – Впрочем, резкого роста не будет. Корректировки вероятны лишь в тех отелях, где прошла реновация или изменилась концепция».

