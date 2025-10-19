Места в самолете, которые лучше не трогать — и почему

Самолет — это замкнутое пространство, где на ограниченной площади собираются десятки людей, и на протяжении нескольких часов полета они контактируют с одними и теми же поверхностями. Некоторые места в салоне содержат в десятки раз больше бактерий, чем, например, общественный туалет или кнопка лифта. «‎Рамблер» расскажет, какие зоны лучше не трогать без необходимости и как себя защитить.

© NaiyanaDonraman/iStock.com

Самолет — идеальная среда для размножения микроорганизмов. В отличие от кафе, офисов или даже поездов, здесь плотность пассажиров особенно высокая, а время уборки между рейсами ограничено. После каждого перелета экипаж обычно проводит только экспресс-чистку: убирает мусор, вытирает видимые загрязнения. Это значит, что тысячи микробов остаются на поверхностях.

Кроме того, влажность воздуха в самолете крайне низкая — около 20 процентов, что сушит кожу и снижает местный иммунитет, делая человека более восприимчивым к вирусам и бактериям. А система вентиляции, несмотря на фильтры HEPA, не способна полностью предотвратить циркуляцию микрочастиц, если кто-то чихнул или кашлянул рядом. Все это создает идеальные условия для микробного обмена — и поэтому так важно соблюдать элементарные меры гигиены во время полета.

1. Ремни безопасности

Первое, к чему прикасается каждый пассажир, садясь на место, — это ремень безопасности. За несколько дней через этот ремень проходят десятки рук. По данным исследований Национального института здоровья США, на поверхности пряжки ремня могут жить стафилококки, кишечная палочка и споры грибков, способные выживать до 72 часов.

Эти микробы попадают на кожу и под ногти и начинают размножаться. Опасность повышается, если на руках есть микротрещины или царапины — инфекция может проникнуть прямо через кожу. Поэтому после пристегивания не забывайте обработывать руки антисептиком, а перед едой не трогайте лицо или рот.

Еда в самолете: все, что нужно знать перед полетом

2. Подлокотники

Подлокотники — это одна из самых часто касаемых деталей в салоне. Мы опираемся на них, вставая, кладем руки, иногда даже засыпаем, касаясь лицом. При этом большинство пассажиров делает это без всякой защиты. Согласно исследованию канадской компании Aviation Hygiene Institute, именно подлокотники входят в топ-3 самых загрязненных мест в самолете: в их микротрещинах накапливаются кожные жиры, пот, остатки еды и бактерии, которые могут жить там неделями.

Особенно опасны подлокотники у прохода: их трогают все проходящие пассажиры, стюардессы с тележками, дети. Эти участки подвергаются постоянному контакту, а значит, становятся рассадником микробов. Лучшее решение — протереть подлокотники антибактериальной салфеткой сразу после посадки и по возможности избегать лишних касаний.

3. Кармашек перед сиденьем

Многие пассажиры даже не подозревают, что карман перед сиденьем — одно из самых грязных мест на борту. Туда кладут все: телефоны, маски, упаковки от еды, салфетки, использованные платки и даже детские подгузники. При этом эти карманы убирают не после каждого рейса, а только во время генеральной уборки, которая проводится раз в несколько дней.

Исследования показали, что в этих тканевых или сетчатых отсеках обитает до 30 видов бактерий и грибков, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Если вы кладете туда телефон, а потом прикладываете его к лицу, то микробы могут легко попасть в организм. Лучше всего не использовать этот карман вовсе или класть туда вещи, только если они упакованы — например, в пакет или конверт.

4. Откидной столик

Откидной столик кажется безопасным, но на нем пассажиры не только едят, но и ставят сумки, телефоны, детские игрушки, иногда даже переодевают младенцев. Исследование компании TravelMath показало, что на одном квадратном сантиметре столика может быть до 2500 колоний бактерий — в пять раз больше, чем на дверце общественного туалета.

Причина проста: между рейсами экипаж протирает столики влажной тряпкой, но без дезинфекции. Чтобы не рисковать, протрите поверхность салфеткой с антисептиком перед тем, как ставить туда еду или напитки, и по возможности не кладите туда личные вещи вроде телефона или наушников.

5. Кнопки вызова и вентиляции над сиденьем

Эти кнопки нажимают все подряд — чтобы включить свет, пригласить стюардессу, отрегулировать поток воздуха. А значит, именно здесь скапливаются десятки видов микробов, включая вирусы простуды и гриппа.

Поэтому не нажимайте кнопки голыми руками. Можно использовать салфетку, платок или край рукава, а после — обработать пальцы антисептиком. То же самое касается вентиляционного сопла — не трогайте его без необходимости, особенно во время вирусных вспышек.

6. Туалет и пространство вокруг

Само сидение туалета, как ни странно, обычно моют чаще, чем зону перед дверью, которая остается одной из самых зараженных. Люди касаются стен, дверных ручек, кнопок смыва и кранов после использования — не все тщательно моют руки. В результате микробы переносятся на окружающие поверхности и поручни.

Если вы сидите рядом с туалетом, шанс контакта с этими микробами повышается: воздух здесь чаще циркулирует, а люди постоянно ходят туда-сюда. Поэтому лучше избегать посадки на крайние места у туалета и обязательно использовать бумажные салфетки при открытии двери или включении воды.

Как защититься во время полета?

Чтобы путешествие было безопасным, не нужно становиться параноиком — достаточно соблюдать простые правила.

Обрабатывайте все поверхности вокруг своего места салфетками с антисептиком, особенно ремень, подлокотники и столик. Не трите лицо руками во время полета — именно через глаза, нос и рот вирусы чаще всего попадают в организм. Используйте дезинфицирующий гель перед едой и после посещения туалета. Пейте воду и увлажняйте кожу, чтобы поддерживать барьерную функцию организма в условиях сухого воздуха. Выбирайте места подальше от туалетов и кухни, где самая высокая концентрация микробов в воздухе.

Таким образом, избежать контакта с микробами в самолете полностью невозможно. Но, зная, какие места опаснее всего, вы можете свести риск к минимуму.

Ранее мы писали, почему в самолетах холодно.