Путешествующая в одиночку россиянка рассказала о главных правилах безопасности

Российская блогерша, которая часто путешествует в одиночку, ответила на вопрос «как не быть похищенной?» в своих соцсетях. Соответствующий ролик она разместила на своей странице @bewas__ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь автор видео посоветовала подписчицам, собравшимся в одиночный отпуск, записать все местные номера экстренной помощи: полиция, скорая, посольство своей страны, горячая линия для женщин. Также следует настроить кнопку SOS в айфоне, если он есть.

По мнению россиянки, в отзывах на жилье нужно искать комментарии от женщин. Если их нет, лучше подобрать что-нибудь другое, заметила она. Кроме того, девушка рекомендовала пользоваться только проверенными сервисами такси, делиться поездкой в реальном времени с близкими людьми и на глазах водителя фотографировать номер машины и отправлять друзьям.

Также блогерша посоветовала соотечественницам никогда никому не рассказывать, что они путешествуют одни — лучше соврать, что друзья ждут в отеле.

Ранее другая блогерша посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто, чтобы не привлекать к себе внимание. Она подчеркнула, что безопаснее всего «выглядеть как мальчик».