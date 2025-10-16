Когда лучше планировать летний отдых

Заблаговременное планирование отпуска позволит существенно сэкономить на поездке, сообщила эксперт по туризму Наталья Ансталь. Она рекомендовала бронировать билеты и отели заранее, чтобы воспользоваться преимуществами раннего бронирования.

© Вечерняя Москва

— Если не хочется селиться в трехзвездочный отель и лететь какой-то неизвестной авиакомпанией, тогда нужно бронировать все заранее. Если вы знаете, что у вас будет отпуск в июле, например, в сентябре вы можете заранее забронировать путевку. Это нормальная практика. Раннее бронирование чаще всего предлагает более низкие цены. Соответственно, вы можете отдохнуть с меньшим бюджетом, — объяснила она.

Вместе с тем Ансталь предупредила, что при выборе горящей путевки нужно быть готовым к компромиссам: отсутствие возможности выбора конкретного отеля, авиакомпании или удобного времени вылета и прилета. Горящие туры обычно предлагают доступные варианты из оставшихся предложений, что может включать неудобные рейсы днем или утром.

Эти рекомендации помогут туристам организовать летний отдых с наименьшими затратами и максимальным комфортом, сообщает News.ru.

Общественник и политтехнолог Вадим Попов рассказал, что в России необходимо сократить количество отпускных и праздничных дней. По его словам, данная мера обусловлена текущими условиями в стране.