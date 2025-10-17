Туристам подсказали способ избежать проблем при въезде в Китай

Введение китайскими властями безвизового режима для граждан России с возможностью пребывания до 30 дней упростило работу туристических операторов на Дальнем Востоке. Об этом на пресс-конференции, посвященной первым результатам пробного безвизового режима между Россией и Китаем, рассказала руководитель туристической компании "Океан тревел" Анастасия Пак.

"Турпоток однозначно увеличился, безвизовый выезд очень актуален. Если говорить о том, хорошо это для туристических фирм или плохо, то скажу, что мы как ездили по спискам, так и продолжаем ездить, но безвизовый режим упростил нашу работу. Не нужно теперь думать, в какой список добавить, где его взять. Люди не задаются вопросами: а возможно ли открыть визу, визовый центр сегодня отдыхает или работает, есть ли какие-то праздничные дни?" - пояснила она.

Руководитель туристического информационного портала о Китае Visitchina Константин Ягодин при въезде в Китай посоветовал иметь при себе второй паспорт.

"Какие могут быть противопоказания? Во-первых, одно из самых распространенных - неправильная печать в новых паспортах. Все паспорта пятилетки, особенно новые, надо проверять на то, чтобы печать везде стояла на своем месте и хорошо читалась. Второй момент, если у вас есть паспорта с печатями Турции, то лучше иметь в запасе второй паспорт. Если у вас десятилетка, то можно сделать еще второй десятилетний паспорт до конца срока действия первого паспорта и уже спокойно ехать в Китай", - порекомендовал он.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщал, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. Работа по этому направлению уже идет.