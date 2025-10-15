Сколько денег брать в Таиланд

Если вы собираетесь в Таиланд, вопрос денег встанет одним из первых. Сколько брать с собой, где менять и как не потерять на курсе — от этого зависит, насколько спокойно пройдёт поездка. Многие путешественники из Владивостока советуют заранее продумать бюджет и выбрать надёжный способ обмена валюты прямо в Бангкоке — это помогает сэкономить уже в первый день отдыха.

Сколько денег нужно туристу в Таиланде на день

Чтобы не остаться без средств посреди отпуска, стоит заранее прикинуть, сколько примерно вы будете тратить в день. Всё зависит от стиля отдыха.

Бюджетный вариант — около 1 500–2 000 бат в день ($45-60). Этого хватает на недорогое жильё, уличную еду и проезд. Средний уровень комфорта — 3 000–4 000 бат ($90-120), включая кафе, аренду скутера и экскурсии. Премиум-отдых — от 5 000 бат ($150) и выше, если планируете хорошие рестораны и спа.

На двоих в неделю выходит примерно от 20 000 до 30 000 бат ($600-900). Лучше брать немного с запасом — непредвиденные расходы вроде такси в аэропорт или сувениров бывают у всех.

Наличные, карта или перевод — что выгоднее

Многие туристы спорят, что удобнее брать с собой в Таиланд: наличные или карту. На деле лучше комбинировать оба варианта. Наличные нужны для рынков, кафе, такси и мелких покупок, где без карты просто не обойтись. Но везти всю сумму в рублях или долларах не стоит — часть можно заранее перевести на мультивалютную карту, а остальное спокойно обменять уже на месте.

Карты подходят для отелей и крупных магазинов, но банкоматы часто берут комиссию около 200 бат за снятие, плюс процент банка. Поэтому выгоднее заранее продумать, как вы будете распоряжаться деньгами, и не полагаться только на один способ. Небольшой запас наличных и своевременный обмен валюты в Таиланде позволяют чувствовать себя свободно и не переплачивать на курсах.

Где выгодно менять деньги

Менять деньги в Таиланде можно почти на каждом углу, но курс зависит от места. Самый невыгодный вариант — обмен в аэропорту: там разница может доходить до десяти процентов, особенно при небольших суммах. Если вы прилетаете в Бангкок, разумнее обменять только небольшую часть — скажем, тысячу бат ($31) на дорогу и первые расходы, а остальное уже в городе.

Наилучшие курсы предлагают известные сети обменников. Их филиалы есть в центре и возле станций метро. Именно поэтому многие путешественники советуют заранее найти надёжное место для обмена валюты в Бангкоке — так можно получить курс почти как в банке и сэкономить на каждой операции.

Не стоит менять деньги у случайных уличных обменщиков или в отелях: там курс обычно занижен, а комиссия скрыта в разнице между покупкой и продажей. Лучше проверять курс онлайн и иметь при себе паспорт — его часто просят показать при обмене.

Советы, чтобы не потерять на курсе

Даже если вы уже нашли, где выгодно обменять валюту в Бангкоке, стоит помнить несколько простых правил. Не меняйте крупные суммы сразу по прилёте: в аэропорту курс часто на 8–10% ниже среднего. Проверяйте актуальные значения на сайтах вроде Wise или Xe перед тем, как идти в обменник. В банкоматах выгодно снимать только большие суммы, потому что комиссия фиксированная — 200 бат ($6,2) за операцию.

Избегайте пунктов без лицензии, даже если курс кажется привлекательным, и всегда проверяйте купюры на месте. Лучше распределить наличные по нескольким кошелькам — это убережёт от неприятных ситуаций в поездке.

Итоги

Если коротко, то для спокойной поездки достаточно заранее рассчитать, сколько вы тратите в день, и решить, какую часть брать наличными, а какую держать на карте. Оптимально иметь с собой сумму на первые дни — около 3000 бат ($93), а остальное обменять уже по приезде.

Не гонитесь за самым высоким курсом — важно, чтобы место обмена было официальным и надёжным. В крупных обменных сетях разница может показаться небольшой, но на длительной поездке даже пара процентов даёт заметную экономию.

Хорошее планирование и внимательность к деталям помогут вам не терять деньги на комиссиях и спокойно наслаждаться отпуском. Когда бюджет продуман, а обмен уже позади, можно позволить себе главное — просто отдыхать.