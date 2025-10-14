Эксперт объяснил, как защититься от форс-мажоров в дороге

Курганцы этой осенью выбирают отпуск в Египте, Турции, Вьетнаме и ОАЭ, при этом сталкиваются с частыми задержками и изменениями рейсов. В итоге путешественники лишаются денежных средств и дней, уже оплаченного отдыха. В таких условиях важно планировать запас времени между пересадками. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала эксперт по туризму Екатерина Игнатюк.

«Ситуации, когда требуется пересадка, всегда непредсказуемы, особенно сейчас, когда авиарейсы часто задерживаются и переносятся. Единственный способ избежать форс-мажора — это закладывать существенное время между пересадками. Форс-мажоры никто не может предугадать, и они сейчас происходят достаточно часто. Нужен запас времени», — отметила Екатерина Игнатюк.

Эксперт подчеркнула, что непредвиденные случаи бывают не только с авиарейсами, но и с другими видами транспорта. К примеру, недавно туристка из Кургана, следовавшая на скоростном поезде «Ласточка» в Екатеринбург, задержалась на 40 минут из-за ремонта путей. Времени до ее вылета осталось всего 1,5 часа вместо прежних 2,5 часов, получается, девушка кое-как успела на рейс. В случае пересадки в Москве эксперт советует планировать перелет с запасом времени на сутки:

«Лучше провести время в столице и избежать риска опоздать на рейс, что грозит потерей дней отдыха, а значит и денег».

Проблемы с задержками и отменами авиарейсов в России сохраняются уже несколько месяцев. По данным на конец сентября 2025 года, в крупнейших аэропортах страны фиксировались десятки подобных случаев как на внутренних, так и на международных направлениях, что вынуждает пассажиров заранее учитывать возможные изменения расписания при планировании поездок.