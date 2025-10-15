Турэксперт посоветовал, как при форс-мажоре рассчитать время на пересадку между рейсами

Эксперт по туризму Екатерина Игнатюк сообщила, что курганцы этой осенью выбирают отдых в Египте, Турции, Вьетнаме и ОАЭ, но сталкиваются с задержками авиарейсов из-за форс-мажоров.

© Соцсети

«Ситуации, когда требуется пересадка, всегда непредсказуемы, особенно сейчас, когда авиарейсы часто задерживаются и переносятся», — поделилась она с URA.RU.

Из-за непредвиденных задержек путешественники теряют деньги и дни оплаченного отдыха.

Игнатюк посоветовала по возможности минимизировать риски, закладывая существенное время между пересадками.

