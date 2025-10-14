Как обманывают туристов в разных странах

Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко предупредил, что за границей туристы часто становятся жертвами изощрённых мошеннических схем, маскирующихся под помощь или дружелюбие. Он перечислил наиболее распространённые уловки, которые могут омрачить отпуск.

Так, в Непале путешественникам стоит вежливо отклонять просьбы купить продукты, поскольку цена в лавке окажется завышенной, поделился он с Life.ru.

В Турции не следует поднимать оброненную щётку чистильщика обуви, в противном случае «обувные мошенники» тут же выставят счёт за услугу. А в Египте перед катанием на верблюде обязательно нужно уточнить полную стоимость: фото на животном может быть бесплатным, а вот за помощь, чтобы спуститься на землю, могут потребовать деньги.

Особую бдительность Гажиенко советует проявлять в Индии, где таксисты используют уловку с заселением. Они делают вид, что звонят в отель, потом сообщают пассажиру, что там нет мест, чтобы отвезти в его в другую гостиницу. Эксперт также посоветовал игнорировать «дружелюбных» гидов, предлагающих экскурсии, так как плата за их услуги может оказаться высокой.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные.