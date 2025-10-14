Специалист Гажиенко рассказал об уловках для обмана туристов в разных странах

Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко предупредил, что за границей туристы часто становятся жертвами изощрённых мошеннических схем, маскирующихся под помощь или дружелюбие. Он перечислил наиболее распространённые уловки, которые могут омрачить отпуск.

Как обманывают туристов в разных странах
Так, в Непале путешественникам стоит вежливо отклонять просьбы купить продукты, поскольку цена в лавке окажется завышенной, поделился он с Life.ru.

В Турции не следует поднимать оброненную щётку чистильщика обуви, в противном случае «обувные мошенники» тут же выставят счёт за услугу. А в Египте перед катанием на верблюде обязательно нужно уточнить полную стоимость: фото на животном может быть бесплатным, а вот за помощь, чтобы спуститься на землю, могут потребовать деньги.

Особую бдительность Гажиенко советует проявлять в Индии, где таксисты используют уловку с заселением. Они делают вид, что звонят в отель, потом сообщают пассажиру, что там нет мест, чтобы отвезти в его в другую гостиницу. Эксперт также посоветовал игнорировать «дружелюбных» гидов, предлагающих экскурсии, так как плата за их услуги может оказаться высокой.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные.