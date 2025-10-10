Российские туристы начали маскировать лица детям перед вылетом из Турции

В соцсетях обсуждают лайфхак, который используют некоторые туристы перед вылетом из Турции. Родители делают аквагрим своим детям. Это помогает скрыть сыпь и укусы от комаров на лице ребенка, из-за которых авиакомпании иногда отказывают несовершеннолетним пассажирам в посадке на рейс. Редакция TourDom.ru разбиралась в вопросе.

© tourdom.ru

Отметим, что сотрудники перевозчика действительно могут не пустить на рейс ребенка с болезненным видом. Например, в августе с такой проблемой столкнулась семья россиян при вылете из Антальи. Тогда у 8-месячного малыша на лице были видны комариные укусы. Родители были вынуждены заплатить в аэропорту 120 евро за услуги врача, который осмотрел девочку и выписал справку, что она здорова. После этого пассажиров допустили к полету.

Такой случай не единичный, и похожими историями делятся многие туристы. И, чтобы избежать подобных сложностей перед полетом, некоторые путешественники предлагают пользоваться лайфхаком – наносить аквагрим на лицо ребенка перед вылетом. Например, таким образом можно скрыть высыпание на коже или следы укусов насекомых. Якобы сотрудники авиакомпаний не придают значения тому, что ребенок в гриме, и без проблем пускают в самолет.

Впрочем, такой лайфхак вряд ли можно назвать полезным. Скорее он относится к категории вредных советов. При возникновении каких-либо проблем со здоровьем у ребенка стоит в первую очередь обратиться к врачу. Если у малыша нет противопоказаний к полету, то можно попросить выдать соответствующую справку. Кроме того, не исключено, что в аэропорту грим ребенка попросят смыть для идентификации личности. Тогда смысла в его нанесении в принципе нет.