Как превратить 28 дней отпуска в два месяца отдыха

В 2026 году привычные 28 дней отпуска можно использовать так, чтобы отдых длился почти два месяца, рассказал в беседе с RT Михаил Островерхий, руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий».

«Лучшими для продления отдыха месяцами станут январь, февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь: праздники и переносы дадут небольшие периоды для досуга, а несколько дополнительных дней позволят превратить их в полноценные каникулы», — отметил он.

Год начнётся с зимнего марафона выходных, напомнил собеседник RT.

«С 1 по 11 января россияне будут отдыхать без работы, а если взять ещё пять дней, с 12 по 16 января, то получится 18 дней подряд. Это почти три недели, которых хватит и на поездку в горнолыжные регионы России — от Красной Поляны до Шерегеша, и на неспешное путешествие в тёплые страны», — посоветовал аналитик.

По его словам, февраль короче, но и здесь можно выделить время для отдыха.

«С 21 по 23 февраля будут длинные выходные, а если прибавить четыре дня отпуска с 24 по 27 февраля, перерыв продлится девять дней. Этого достаточно, чтобы, например, уехать кататься на коньках или лыжах в соседние регионы или устроить небольшой гастрономический тур по городам Золотого кольца», — порекомендовал специалист.

Отмечается, что весной первый удобный интервал окажется в марте.

«Международный женский день придётся на воскресенье, а выходной перенесён на 9 марта. Если взять отгулы с 10 по 13 марта, выйдет целая свободная неделя. Такой период подойдёт для коротких поездок: например, можно провести несколько дней в глэмпингах или загородных экоотелях, не отказываясь от привычного комфорта», — заявил собеседник RT.

Май всегда богат на длинные выходные — и 2026 год не исключение, отметил он.

«Первые каникулы начинаются 1—3 мая, затем будет рабочая неделя, а следом — праздники с 9 по 11 мая. Чтобы объединить всё в одно длинное путешествие, стоит взять отпуск с 4 по 8 мая. В итоге отдых растянется на 11 дней, которых хватит и на дальние маршруты, и на начало сезона на южных курортах», — рассказал Островерхий.

В июне ожидаются длинные летние выходные, добавил эксперт.

«День России выпадает на пятницу, и с 12 по 14 июня формируются трёхдневные выходные. Если прибавить к этому дни с 8 по 11 июня, общая продолжительность составит девять дней подряд. Это хороший вариант для семейной поездки к морю, в туристические регионы Кавказа или Карелию», — порекомендовал аналитик.

Осенью длинных перерывов меньше, но и здесь есть возможность устроить каникулы, напомнил он.

«День народного единства, 4 ноября, приходится на среду. Если взять отпускные 3, 5 и 6 ноября, получится шесть свободных дней подряд. Такой промежуток подходит для культурного отдыха в музеях и театрах или оздоровительных программ в санаториях. Завершает год декабрь. Если оформить отгулы с 28 по 30 декабря, пауза плавно перейдёт в новогодние каникулы. Это ещё три дня, которые удобно использовать для поездки в загородные дома или спокойной подготовки к празднику», — разъяснил собеседник RT.

Отмечается, что всего за год получится использовать все 28 отпускных дней и превратить их в семь длительных промежутков.

«Такой подход распределяет дни равномерно: зимние поездки, весенние экскурсии, майские дальние маршруты, летние семейные путешествия и короткие осенние перерывы. Схема сделает год более ритмичным, а отдых — разнообразным», — заключил специалист.

