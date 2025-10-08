Как путешествовать недорого и получать максимум от отдыха

Отдых может быть недорогим, если немного спланировать заранее. Билеты выгоднее покупать не в сезон, следить за акциями и выбирать лоукостеры или рейсы с пересадками. Жильё лучше бронировать заранее или искать в последний момент, когда владельцы снижают цену. Квартиры с кухней позволяют готовить и не тратиться на кафе. Отдых без кредитов и стрессов: как путешествовать и не разориться - об этом подробнее на сайте Туристас.

Покупайте продукты в магазинах и ешьте там, где обедают местные — это вкуснее и дешевле. Путешествуйте вне сезона: зимой или весной цены на билеты и жильё ниже, а туристов меньше.

Используйте кэшбэк, бонусы и промокоды, чтобы возвращать часть расходов. Всё больше людей выбирают поездки по России — без виз, ближе и доступнее. Немного подготовки, и отпуск получится комфортным, интересным и при этом бюджетным.