ТАСС: во Внуково экипаж самолета сообщил о неполадке тормозов после посадки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пилоты пассажирского самолета, который совершил рейс Санкт-Петербург - Москва, информировал диспетчеров о возможной неполадке тормозов после посадки во Внуково. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Командир самолета, выполнявшего рейс из Пулково во Внуково, доложил о возможной неисправности тормозов после посадки, которая прошла штатно", - сказал собеседник агентства.

Самолет отбуксирован на стоянку. По предварительным данным, на время проверки он отстранен от полетов.