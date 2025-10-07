Туристы, оставшиеся без оплаченных туров, рассказали, как возвращают деньги

Клиенты краснодарского турагентства «Открытый мир», оставшиеся без оплаченных туров, возвращают деньги с помощью чарджбэка (процедура отмены платежа, с которым покупатель не согласен). О своем опыте туристы рассказывают в чате пострадавших, к которому по состоянию на утро 7 октября подключилось около 80 человек.

© tourdom.ru

«Мне выплатили всю сумму. Первый платеж был от туроператора. А второй – сначала не поняла откуда. Потом вспомнила, что в Т-Банке делала отмену, указано “зачисление клиенту диспутной операции”», – поделилась успешной историей одна из туристок.

Интересно, что банк сам обратился с предложением оспорить транзакцию: «Нам стало известно, что у некоторых клиентов турагентства “Открытый мир” возникли сложности с получением услуг по бронированию. Ранее у вас была оплата (названа точка)». В итоге деньги вернули через 4 дня, посоветовав подключить «страховку от мошенничества».

Иногда клиентам отказывают.

«Мне в ВТБ сказали: ничего сделать не можем, обращайтесь в полицию». «Связался со Сбером, они осуществляют возврат только по инициативе получателя или решения суда. И, как я понял, оспорить платеж не получится».

Туристы предполагают, что все зависит от компетенций сотрудников службы поддержки: некоторые просто не знают о процедуре.

Иногда после проявленной настойчивости в банках все-таки идут навстречу. «Позвонила в Сбер и оформила обращение на возврат, сказали, что решение ожидается до 20 октября».

Многие пользователи самостоятельно пишут заявления:

«Нашла в приложении “Альфы”, как оспорить операцию. Сегодня утром поступила сумма, которую переводила в “ОМ” месяц назад, уже и не надеялась».

Впрочем, случаи возврата через чарджбэк пока единичны. Большинство туристов еще ждут ответа банков на свои обращения или еще только собираются направить документы.

«Процедура чарджбэка или диспута предусмотрена правилами платежей системы, - говорит юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. - Поэтому туристам необходимо внимательно изучить правила и направить заявление, а в случае отказа его принимать - потребовать письменный отказ».

Ранее TourDom.ru писал, что клиенты турагентства «Открытый мир» и его предшественника «Центра онлайн-бронирования», оставшиеся без оплаченных туров, готовят коллективные обращения в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор.