Как новое правило в поездах помогает пассажирам на верхних полках

Попробуйте полежать на верхней боковой в поезде сутки. Гарантируем, что за сутки вы начнете сходить с ума. Как вспоминает автор канала «1520. Все о путешествиях», тут ни поесть нормально, ни даже шею выпрямить. Но проблема решена: теперь по правилам РЖД вы можете попросить посидеть снизу. Рита помнит, с каким ужасом проходили ее поездки раньше. Сначала ей попался сосед снизу, который очень любил поспать. А второй раз еще лучше — семья с детьми в купе. Сами понимаете, тут без шансов. А вот третий раз все изменил. Снизу днями и ночами валялся парень, но Рита уже не выдерживала, а ее шея тем более. Она тихонько сказала, что теперь пассажир имеет право попроситься посидеть снизу. Парень сначала удивился новому правилу, а потом признался, что не стал предлагать пассажирке присесть, потому что думал, что она сама любит поваляться. Ранее «ГлагоL» писал о том, почему пассажиры выбирают поезд, а не самолет, даже несмотря на неудобства. А дело все в точности его отправления – нет шансов застрять в другом возрасте на лишние сутки.

© ГлагоL