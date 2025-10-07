Пять блюд, которые лучше не заказывать в придорожных кафе во время путешествия

Отравление на трассе — вещь не только до жути неприятная, но и страшная. Автор канала «Путешествия с фотокамерой» рассказывает о пяти блюдах, которые точно не стоит пробовать в придорожных кафе. Ориентируйтесь на машины дальнобойщиков, ведь эти ребята точно не станут рисковать своим пищеварением. Если на парковке куча местных и иногородних машин, то заходить точно стоит — жители региона знают, где их не отравят. Не берите салаты с майонезом — у них слишком короткий срок годности, а рабочие холодильники нынче очень дорогие. Такая же история с мясными пирожками и сложными супами — их век недолгий. Котлеты и рубленное мясо тоже под сомнением. Неизвестно, когда это приготовили и что положили внутрь. К сожалению, придется обойтись и без кремовых десертиков — для вашего желудка это борьба на выживание. Особенно опасно их брать в непроверенных местах летом, ведь и они хранятся недолго. Ранее «ГлагоL» писал о том, как продукты на Руси вообще считались дьявольскими. Хоть на парковке их пробуй, хоть дома — смотреть будут странно.