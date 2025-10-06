Турэксперт призвал судиться из-за сорванного отпуска за границей

Для этого необходимо получить справку о причине невыезда и предоставить чеки об оплате билетов и отеля.

Это позволит вернуть деньги не только за оформление документов, но и за всю стоимость тура. Такой рекомендацией в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Это правда, действительно многие россияне не могут улететь за границу из-за ошибок органов, выдавших паспорта, а это структура МВД. Это плохая новость, но есть и хорошая новость. Также уже десятки россиян выиграли суды у органов, выдавших паспорта. Причём не просто возвращаются деньги за оформление паспорта, а полностью за туристическую путёвку. Есть проигранные суды и на 300 тысяч, и на полмиллиона рублей. Самое главное, мой совет, ни в коем случае не бойтесь, если вас не выпустили за границу. Обязательно возьмите на погранпункте справку о причине невыезда, предоставите все документы, что вы купили билеты и отель. И с этими документами смело можно идти в суд, и вы выиграете».

Ранее стало известно, что десятки российских туристов не смогли улететь за границу из-за ошибок в загранпаспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным источника, граждане остались без отдыха в Турции, ОАЭ и Таиланде из-за наползания текста на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи» в заграничном паспорте.