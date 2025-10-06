Эксперт дал совет россиянам, планирующим поездку за границу с детьми

В России вступают в силу новые правила, согласно которым для поездки в Армению, Абхазию, Южную Осетию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию детям потребуется загранпаспорт. Эксперты подчеркнули, это не значит, что в путешествии можно будет обойтись без свидетельства о рождении.

Россиянам рекомендовали при заграничных поездках с детьми всегда брать с собой их свидетельства о рождении. Рекомендация действует даже для тех стран, въезд в которые возможен только при наличии загранпаспорта. Напомним, с января 2026 года путешествие в Абхазию, Южную Осетию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию с ребенком до 14 лет будет возможно только в том случае, если у ребенка до 14 лет есть загранпаспорт. .

«Свидетельство о рождении может понадобиться для получения медпомощи, необходимо для подтверждения родства, а в некоторых случаях – для въезда в страну», - рассказал РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще путешествовать с детьми.