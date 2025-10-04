Зумеры нашли способ путешествовать «бесплатно»

Молодёжь пользуется лайфхаками. Эксперты по путешествиям обратили внимание на тенденцию, согласно которой зумеры значительно чаще путешествуют чем их старшие коллеги. Секрет прост — молодые люди прибегают к некоторым хитростям.

© Чемпионат.com

Эксперт по путешествиям Клинт Хендерсон рассказал, что зумеры пристрастились к сервисам, работающим по системе «Купи сейчас, плати потом». По сути, это платформы, предоставляющие рассрочку. Молодёжь активно бронирует билеты и отели, наслаждается поездкой, а после — сталкивается с финансовыми трудностями.

Маленький совет — никогда так не делайте! — предупреждает Хендерсон.

Не меньше и процент зумеров, которые усиленно копят, чтобы позволить себе путешествия. При этом молодые люди не готовы перерабатывать и брать дополнительные часы, как это принято среди бумеров и миллениалов.