Эксперт рассказал, как сэкономить на новогодних путешествиях

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко рекомендовала искать билеты на предновогодние даты уже сейчас.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт отметила, что самые дорогие авиабилеты продаются на период 25—31 декабря.

«Стоит отметить, что четверг, пятница, суббота — это самые топовые дни недели по стоимости билетов», — сказала Литвиненко.

Как считает эксперт, на российские направления бронировать авиабилеты и билеты на поезд стоит на даты, начиная с 2—3 января по 11 января.

«Если же есть желание полететь до Нового года и прихватить 31 декабря, то нужно периодически просматривать авиа и ж/д билеты на среду или воскресенье, поскольку они стоят дешевле», — добавила специалист.

