Перечислены лайфхаки для экономии на отпуске

Основные лайфхаки для экономии на отпуске перечислила в беседе с «Мослентой» туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алена Фомина. Так, она рекомендует панировать путешествие минимум за 2-3 месяца до предполагаемого отдыха.

«Не секрет, что когда речь идет о массовом отдыхе в сезон или приобретении тура в срочном формате, то цены у туроператоров оказываются выше примерно на 20-30 процентов из-за большого спроса. Именно поэтому заблаговременное бронирование гарантирует вам отдых, который обойдется дешевле», —

Также рекомендуется всегда уточнять у туроператоров о наличии специальных предложений. Это могут быть скидки, акции и другие интересные выгоды. Например, некоторые компании предлагают пониженные цены на поездки вне сезона, поэтому если не принципиально ехать в разгар повышенного спроса, разумно выбрать подобный вариант. Также речь может идти о скидках на второго ребенка или отдых большой компанией с определенным количеством человек.

Кроме того, специалист советует обращать внимание на даты. Обычно в будние дни цены на них оказываются немного ниже. Соответственно, в выходные и праздники стоимость билетов повышается. Согласно аналитическим данным, чаще всего люди отправляются в поездки в пятницу, субботу или воскресенье, чтобы добраться до нужного пункта до начала следующей недели. Так, «непопулярные» дни помогут сэкономить.

Вопрос еды также позволит сэкономить средства. Так, можно попробовать вариант самостоятельного приготовления пищи из продуктов, купленных в местных супермаркетах.

«Многие туристы практикуют частичный вариант, например, завтракают в гостинице или столовой, а вот обед и ужин делают сами. Разумеется, подобная идея подходит далеко не каждому, но зато позволяет существенно сэкономить, — отмечает она. — И наконец, никогда не торопитесь с выбором подходящего для себя варианта, останавливаясь на самом первом. Лучший способ понять и изучить собственные запросы — это сравнивать от 3 до 5 подходящих направлений. Только сравнив достаточное количество предложений туроператоров, удастся понять, на чем можно сэкономить, а что является важным и неотъемлемым для вас».

