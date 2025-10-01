Когда лучше всего оформлять шенгенскую визу

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов выразил мнение, что шенгенскую визу следует начинать оформлять не менее чем за три месяца до предполагаемой поездки.

© РИА Новости

«Стоит учитывать, что длительные визы сейчас скорее исключение. В то же время необходимо строго соблюдать правила использования полученной визы и помнить, что даже при её наличии вам могут отказать во въезде при подозрении в нарушении миграционного законодательства», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, при пересечении границы сотрудники пограничной службы получат все сведения о путешественнике и его планах. При проверке могут запросить билеты, подтверждение цели визита, данные из мобильного телефона, отметил Абасов.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные.