Роскошный отдых в Дубае может оказаться доступнее, чем принято считать. Опытная путешественница раскрыла три проверенных метода экономии для российских туристов.

Дубай с его сверкающими небоскребами и фешенебельными отелями кажется недоступной мечтой для экономного путешественника. Однако тревел-эксперт Пейдж, известная в соцсетях как @travelsbypaige, делится стратегиями, позволяющими увидеть эмират без серьезного урона для бюджета. Ее рекомендации основаны на личном опыте многократных посещений города и помогают сократить основные статьи расходов.

Первым ключевым советом становится выбор ночного авиарейса — это не только экономит одну ночь оплаты отеля, но и исключает траты на питание в самолете. Второй важный момент — бронирование проживания с полупансионом, что позволяет насладиться качественной кухней высококлассных отелей без дополнительных расходов. Многие гостиницы предлагают такую опцию, включающую завтрак и ужин.

Особые возможности для экономии открываются для путешественниц — в определенные дни недели многочисленные заведения проводят Ladies Nights с существенными скидками на напитки и еду. Эти меры в комплексе помогают значительно снизить затраты на поездку, делая впечатления от визита в Дубай одновременно яркими и доступными, пишет Турпром.

Кроме того есть особая статья экономии — грамотное использование городского транспорта. Проездная карта Nol Card дает доступ к метро, автобусам и трамваям по выгодным тарифам.

Многие развлечения, включая знаменитые поющие фонтаны и пляжи, остаются бесплатными, что позволяет составить насыщенную программу без лишних расходов.