Практические рекомендации для комфортного авиаперелета

27 сентября во всем мире отмечают День туризма – праздник тех, кто не представляет свою жизнь без путешествий. Но радость новых впечатлений часто омрачается первым этапом – длительным перелетом, который способен выбить из колеи даже самых стойких туристов. Чтобы дорога не превратилась в испытание, стоит заранее позаботиться о простых деталях. «ФедералПресс» собрал пять советов, которые помогут перенести долгий рейс с максимальным комфортом и без лишнего стресса.

1. Правильно соберите свой багаж

На самом деле, это чуть ли не главный пункт. Если вы правильно соберете и распределите свои вещи для долгой дороги, это поможет вам провести часы перелета с максимальным комфортом. Специально для этого мы составили небольшой чек-лист.

Аптечка. Не стесняйтесь брать с собой в полет средства личной гигиены и лекарства первой необходимости: средства от кишечного дискомфорта, капли для глаз, препараты от аллергии, болеутоляющие, средства от мигрени, капли для носа и т. д. При необходимости – снотворное, хотя некоторые специалисты не рекомендуют использовать его в полете. Если вы курильщик, то на время долгого перелета может помочь никотиновая жвачка. Главное, помните о том, что у вас будут ограничения на пронос жидкости, а потому объемные емкости вроде жидкости для линз имеет смысл все-таки положить в багаж.

Важно: не забывайте следить за весом ваших багажа и ручной клади. Постарайтесь и в том, и в другом случае избежать перевеса, ведь иногда компании взвешивают и ручную кладь. При этом далеко не все перевозчики позволяют увеличить лимит с доплатой – некоторые заставляют избавляться от лишнего груза перед вылетом.

2. Рейс с пересадкой – ваш выбор

На самом деле, в 2022 году это уже скорее необходимость – из-за всем известных событий прямые перелеты в другие страны стали практически невозможны. Но в случае дальних поездок это может быть и плюсом.

Даже перерыв всего на пару часов перед полетом – это уже отдых уставшему сидеть в одном положении телу, не говоря уже о том, что вы сможете по-человечески сходить в уборную или на перекур. Во время пересадки можно также с удобством пообедать и зарядить свои гаджеты.

Важно: во время покупки билетов постарайтесь взять рейс с пересадкой без смены аэропорта. В этом случае вам не придется тратить время на лишние передвижения и не придется снова забирать и сдавать багаж.

3. Подстройтесь под часовые пояса

Разумеется, это проще сказать, чем сделать. Далеко не у всех людей организм быстро перестраивается на новый лад, а потому для многих возможны суровые джетлаги. Фактически метод борьбы с ними только один: постарайтесь максимально быстро привыкнуть к новому времени. Сделать это можно и заранее.

Например, если вы летите в западные страны, старайтесь еще на родине ложиться на столько часов позже, на сколько будет разница во времени с точкой прибытия. Если же в восточные, соответственно, ложитесь раньше.

Не будет лишним также установить на рабочий экран смартфоне сразу двое часов – основные для местного времени и второстепенные – для того, в котором вы привыкли жить.

4. Продумайте питание в самолете

На самолетах рейсов дальнего следования всегда есть искушение досыта поесть или поддаться соблазну алкогольных напитков. Однако это может стать неприятной ошибкой. Так, например, есть ряд продуктов, которые могут вызвать дискомфорт.

Газированные напитки – могут вызывать вздутие живота, что сделает вашу поездку куда менее комфортной.

Кофе – иногда в полете вызывает дискомфорт в желудке, а еще есть риск долго не заснуть.

Алкоголь – приводит к обезвоживанию организма, что на такой высоте неполезно. Некоторые специалисты и вовсе советуют пить в самолете по 150 мл воды каждый час.

Сыр – также может негативно отразиться на работе желудочно-кишечного тракта, особенно если у вас трудности с перевариванием лактозы.

5. Выбирайте правильное место на борту

Не стоит пренебрегать этим вопросом. Правильный выбор места поможет вам провести свой полет с большим комфортом и избежать дополнительных неудобств. Как правило, пожелания на этот счет высказываются туроператору при покупке тура, но если же вы выбираете место самостоятельно, то нужно знать несколько основных тонкостей.