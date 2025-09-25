Как ИИ может помочь в планировании отдыха

Продюсер-стратег, эксперт по монетизации через нейросети и предприниматель в сфере EdTech Натэла Зубченко рассказала, что нейросеть может помочь в планировании отдыха.

В беседе с aif.ru специалист отметила, что, используя ИИ, путешественнику легче будет сориентироваться в ценах и подобрать маршруты под конкретный бюджет.

По словам специалиста, нейросеть сравнит разные варианты отдыха и рассчитает стоимость поездки.

Кроме того, такой подход в планировании отдыха экономит время и позволяет получить реальную картину расходов и возможные способы сэкономить, добавила эксперт.

