Обещанные лоукостером скидки оказались доступны лишь на две даты

Лоукостер «Победа» на стартовавшей 25 сентября двухдневной акции анонсировал рекордную для своих распродаж скидку «до 30%» по промокоду. Однако, как выяснилось, ключевое слово – «до»: такой дисконт предлагается только на две даты вылета – 16 и 17 декабря, по багажному тарифу «максимум», тогда как пониженные цены обещаны на период более месяца – с 5 ноября по 17 декабря.

На многие дни скидки и вовсе символические – от 5 до 12% в зависимости от тарифа. Корреспондент «ТурДома» проверил стоимость билетов по популярному туристическому маршруту Москва – Дубай, туда – в субботу, 8 ноября, обратно – через неделю, 15-го. «Победа» предлагает слетать только с ручной кладью за 32 тыс. руб.

А Utair, не объявлявшая распродажи, доставит в ОАЭ лишь на 4 тыс. руб. дороже.

А вот билеты лоукостера в Анталью в те же даты и вовсе сильно проигрывают в цене другим перевозчикам. Места «Победы» по тарифу «выгодный» – с багажом – обойдутся с учетом скидки в 41 тыс. руб.

Чартером Southwind можно слетать на турецкий курорт за 28,8 тыс. руб. плюс 2,8 тыс. руб. – за перевозку чемодана. Итого получается на 10 тыс. дешевле.

Даже с рекордной скидкой 30%, предложенной на финальные дни распродажи, выиграть в стоимости вряд ли получится. Например, билеты «Победы» из Москвы в Дубай 16 декабря туда, 21-го обратно можно забронировать за 38,6 тыс. руб. Лишь на 1 тыс. руб. дороже отвезут в ОАЭ «Уральские авиалинии». В обоих вариантах багаж включен в тариф.