Авиакомпании продают билеты по невыездному документу в 2026 году

С 20 января 2026 года юным туристам до 14 лет закроют возможность выезда из России в ряд стран СНГ по свидетельству о рождении. Многие к путешествиям за рубеж без загранпаспорта привыкли. А авиакомпании, как выяснила редакция TourDom.ru, не закрыли эту возможность, несмотря на грядущие изменения. Велик риск, что уже в эти минуты туристы покупают билеты в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию по свидетельству о рождении и о новых требованиях пересечения границы узнают непосредственно в аэропорту.

Первым делом проверили систему бронирования «Аэрофлота». Попытались оформить перелет Москва – Астана на 28 января для взрослого пассажира с семилетним ребенком. По умолчанию при вводе данных юного туриста было предложено заполнить поле загранпаспорт, но при замене на свидетельство о рождении вручную система бронирования не выдала никакой аларм и спокойно довела до этапа заполнения данных банковской карты.

Перешли к S7. И вновь успех. Летим 27 января в Алматы из Новосибирска по свидетельству о рождении. В Киргизию рейсом «Победы» из Внуково в Ош – тоже не проблема. Автоматический алгоритм заволновался, что юному пассажиру не вписали отчество, а вот про то, что переходить границу 30 января нужно будет по загранпаспорту, не сказал.

Дальше продолжать не стали, но в целом тенденция понятна – большое количество туристов могут купить билеты по документу, который не даст возможности выехать за рубеж. Новые правила утверждены изменениями в Федеральный закон о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. В этом законодательном акте про оформление билетов уточнений не было. Однако этот момент, уверены наши собеседники из числа юристов и билетных агентов, должны привести в соответствие:

«Если выехать по свидетельству будет нельзя, значит, и оформить на эти документы билеты нельзя будет. Перевозчики перестроятся, просто еще не успели».

Если уж на границе все решили привести к единообразию, то и при оформлении билетов тоже. Ведь сейчас, чтобы улететь в Турцию, в системе бронирования авиабилетов априори нужно ввести данные загранпаспорта: «Сам по себе запрет касается именно пересечения границы РФ. Но во избежание путаницы уже сейчас, конечно, лучше покупать билеты на загранпаспорт».

Ранее TourDom.ru писал, что россияне возрастом до 14 лет больше не смогут выезжать за границу по свидетельству о рождении – правила станут едиными для путешествий во все страны.