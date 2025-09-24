Собирающимся на отдых в Европу россиянам дали один совет

Россиянам, собирающимся на отдых в Европу, дали один совет — оформлять биометрические загранпаспорта. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

Собеседник агентства подчеркнул, что за рубежом начали активно внедрять системы автоматизированного паспортного контроля, которые рассчитаны именно на такой тип проездных документов. Они обладают повышенной износостойкостью, содержат больше страниц для виз и штампов и действуют в два раза дольше.

Несмотря на то, что в Шенгенской зоне пока нет единой практики признания паспортов, тенденция движется именно в сторону повсеместного принятия биометрии, отметил Мурадян. По его словам, новые правила могут вступить в силу в любой момент.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) добавили, что теперь при выдаче шенгенских виз заявителям с пятилетними паспортами в них ставят отметку о том, в какие именно страны зоны Шенгенского соглашения владелец такого проездного документа не сможет попасть.

В РСТ также пояснили, что на 12 октября 2025 года запланирован запуск системы въезда/выезда (EES), которая будет фиксировать данные о каждом пересечении границы. А для ее корректной работы требуются биометрические документы.

В июле еще две страны Евросоюза — Литва и Латвия — перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Теперь соотечественников будут пускать туда только с десятилетними паспортами нового образца.