На распродаже Oman Air предложили сэкономить на рейсах в Таиланд и на Филиппины

Оманский национальный перевозчик Oman Air объявил глобальную распродажу, обещая скидки до 25% от стоимости авиабилетов. Действуют специальные тарифы на большое количество дат – с 3 ноября по 11 марта следующего года, а вот с покупкой нужно поторопиться – приобрести билет нужно до 2 октября.

Мы проверили стоимость билетов в акционный период из Москвы по популярным туристическим направлениям и убедились, что самая существенная экономия получится при рейсе в столицу Омана Маскат. В ноябре полет из Шереметьево и обратно обойдется в 47 тыс. руб. вместе с багажом, а сейчас – 62 тыс. руб. Разница – 15 тыс. руб., или 25%.

С более дальними путешествиями выгода не столь очевидна, хотя по сравнению с другими датами у этого же перевозчика все же есть. Например, билет из Москвы на Пхукет и обратно в ноябре будет стоить 65,7 тыс. руб. Дорога в одну сторону – 30 часов, стыковка в Маскате. Можно найти вариант дешевле – на рейсах AZAL и IndiGo предлагается добраться до тайского острова за 58 тыс. руб. Однако в эту сумму не входит багаж, и путешествовать придется заметно дольше – примерно на 11 часов в одну сторону – и с двумя пересадками в Баку и Мумбае. К слову, прямой перелет на Пхукет рейсом «Аэрофлота» почти в 2 раза дороже – 114 тыс. руб. с багажом.

Похожая ситуация с путешествием в Бангкок. Наиболее доступный вариант у Oman Air – 57 тыс. руб. туда и обратно. Альтернативы по схожим ценам предлагают только с двумя стыковками, что, конечно же, не вариант. Есть возможность отправиться в столицу Таиланда напрямую и добраться за 9 часов, однако цена такого перелета кусается – почти 100 тыс. руб. рейсом «Аэрофлота».

Примерно столько же, а именно 99,9 тыс. руб. туда и обратно, будет стоить билет на «Оманских авиалиниях» на экзотический Занзибар. Но в том случае, увы, никакой экономии, рейсами Turkish Airlines долететь до африканского острова можно на 13 тыс. дешевле.

А вот на путешествии в столицу Филиппин Манилу немного сэкономить можно. У Oman Air билет RT в ноябре стоит 61 тыс. руб. Самая доступная по цене альтернатива – у China Southern Airlines за 67 тыс. руб. Лететь примерно одинаково – 18 часов.

Напомним, что в летнем расписании Oman Air осуществляет 3 рейса в неделю из Шереметьево в Маскат и обратно – по вторникам, четвергам и субботам. В зимнем расписании число полетов увеличится.