Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемами при полете над Калининградом

Самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту столкнулся с навигационными проблемами, пролетая над Калининградом. Об этом сообщает Reuters.

© Carlos LujÃ¡N/Zuma/TACC

Проблемы с GPS у воздушного судна, как утверждается, возникли во время перелета в Литву.

Роблес отправилась туда для встречи со своей литовской коллегой Довиле Шакалене. Они вместе посетили авиабазу Шяуляй.

31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружил над аэропортом «около часа», после этого принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.