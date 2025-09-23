Часы, карты и лекарства: как таможенники ищут радиацию в багаже туристов

Радиоактивные игральные карты изъяли у мужчины, прилетевшего в Шереметьево из Китая. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Ранее путешественники пытались ввезти в Москву часы, компасы и даже лекарства с радиацией. Как в аэропортах ищут зараженные предметы и как не стать фигурантом дела о контрабанде? Корреспондент «Вечерней Москве» побывал в аэропорту Шереметьево и узнал, как таможенники ищут зараженные радиацией предметы.

Как таможенники находят радиоактивные предметы

Для поиска зараженных радиацией предметов таможенники используют целый ряд приспособлений. Первым делом все туристы проходят через специальные рамки — систему радиационного контроля «Янтарь». Если человек имеет при себе радиоактивные предметы, система начинает громко пищать.

После этого предполагаемого нарушителя проверяют с помощью ручного радиоспектрометра МКС-А03 — он выглядит как коробка со специальной пластиной, которой таможенник водит вокруг туриста. Это позволяет выяснить, что конкретно может быть заражено радиацией.

Затем подозрительный предмет, на который отреагировал спектрометр — сумка, куртка или часы, — изымают, кладут в герметичный пакет и направляют на экспертизу.

Зараженные вещи изымут, а их хозяев пропустят дальше. Держать их на таможне никто не будет, не впустить или не выпустить их не могут, — рассказал «Вечерней Москве» таможенный инспектор Александр Гаврилов.

После того, как у пассажиров забрали вещи, в которых может быть радиация, их отпускают. Силовики берут у них паспортные данные, номер телефона и электронную почту. Если речь идет об иностранце, то он сможет беспрепятственно вернуться в свою страну до завершения экспертизы, которая длится до одного месяца. Но если экспертиза установит факт нарушения, то сотрудники ФТС России направят ему уведомление по электронной почте. Если иностранец не отреагирует на это, то его объявят в розыск. В его отношении возбудят уголовное дело, а самого нарушителя задержат при следующем визите в РФ.

Если по результатам проверки предмет признают безопасным, его возвращают владельцу. А если в нем все же есть радиация, то его отправляют на захоронение: упаковывают в специальный баллон и закапывают в землю в специально отведенных зонах.

Еще бывали случаи, когда переизбыток радиации обнаруживали на самом человеке — на одежде, коже или в организме. В лучшем случае «зараженного» туриста направят на санобработку, в худшем — в специализированный медцентр, где он сдаст анализы и в случае необходимости пройдет лечение.

В чем может содержаться радиация

Спектрометры реагируют на любые зараженные предметы, даже если уровень радиации в них не очень большой. В Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ рассказали, что чаще всего на таможне изымают часы и компасы, в которых радиоактивные вещества используются для свечения в темноте.

Был случай, когда в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который привез из Китая игральные карты с повышенным в четыре тысячи раз уровнем ионизирующего излучения.

Мужчина пояснил, что привез колоду друзьям. Однако распространенной практикой является использование радиоактивных игральных карт для жульничества во время азартных игр. Используя дозиметр, мошенники могут контролировать, какие карты находятся в руках соперников, получая преимущество. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — объяснили «Вечерней Москве» в ФТС России.

Нередко туристы привозят в качестве сувениров из-за границы вулканические камни или песок, в которых тоже может содержаться повышенная доза радиации. Также таможенники изымали целые коллекции минералов — такие камни нередко покрывают веществами с излучением, чтобы сделать их цвет ярче и насыщеннее.

Из стран Азии нередко привозят лечебные медальоны с радиацией, которая якобы поправляет здоровье. Но такие украшения не соответствуют нормам СанПина, поэтому их тоже изымают. В иных случаях путешественники пытаются провезти в Россию лекарства с радиоактивными веществами. Но для этого нужно иметь справку от врача, который назначил эти препараты. Если такого документа нет, то лекарства изымают.

Еще однажды мы нашли у гражданина Китая, прилетевшего в Шереметьево, подозрительную банку. Мужчина пояснил, что в ней находится клей для стен, но системы радиоконтроля на нее не среагировали. Банку направили на экспертизу, в ней оказался торий-232. Зачем мужчине нужна была эта банка, он не пояснил, — поделился инспектор Гаврилов.

Нередко подобные радиоактивные вещества используются в криминальных целях, например, чтобы кого-то отравить.

Когда могут возбудить уголовное дело

Максимально допустимый уровень излучения для вещей, провозимых через таможню, равен 74 беккереля на один грамм. Если вы попытаетесь ввезти в Россию предмет, содержащий большую дозу излучения, то может быть возбуждено уголовное дело о контрабанде радиоактивных веществ. За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Чтобы ввезти в РФ предметы, содержащие радиоактивные вещества, нужно получить соответствующий радиационный сертификат. Его можно получить в аккредитованном сертификационном центре. Затем эти предметы нужно задекларировать.

Если вы ввозите в Россию лекарственные препараты, содержащие радиоактивные вещества, нужно иметь справку от врача. Такая же справка нужна, если вы некоторое время уже принимали эти препараты и излучение исходит непосредственно от вас.

Как часто таможенники находят радиацию

Радиоактивные вещества ввозят в Россию не очень часто. С января по август 2025 года российские таможенники изъяли всего 12 зараженных предметов. Из них пять случаев произошли в московских аэропортах. Большинство зараженных предметов были привезены из Китая.

Наибольший объем выявлений товаров с повышенным радиационным фоном наблюдается во Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможнях, а также в таможнях региона деятельности Дальневосточного и Сибирского таможенных управлений, — сообщили в ФТС РФ.

В целом за восемь месяцев 2025 года система «Янтарь» срабатывала 226 раз, из них 208 — на людей, проходивших лечение с применением радиоактивных препаратов. Еще шесть случаев были неопасными.

