В аэропортах введут единые стандарты оказания медпомощи

Госдума на пленарном заседании в третьем чтении приняла законопроект, который вводит единые требования к организации медицинской помощи на территории аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Инициатива, поступившая на рассмотрение еще в ноябре 2024 года, вносит изменения в Воздушный кодекс. Согласно новой статье, владельцы аэропортов теперь будут обязаны обеспечить работу фельдшерских пунктов на территории терминалов. Конкретные стандарты оснащения, порядок их работы и штатные нормативы разработает Минздрав совместно с Минтрансом.

Отдельный блок документа посвящен повышению комфорта для людей с инвалидностью. Документ четко прописывает правила использования собственных кресел-колясок. Пассажиры смогут пользоваться личными колясками до самого воздушного судна, за исключением электрических моделей с несъемными батареями, но при условии наличия в аэропорту специального подъемного устройства – амбулифта.

Непосредственно у гейта будет необходимо пересаживаться на кресло-коляску, предоставленную аэропортом. Для этого пассажиру нужно прибыть в указанное место за 20 минут до начала посадки. Перевозчик обязан заранее проинформировать человека об этих условиях во время регистрации на рейс. При этом законодатели запретили требовать от пассажира прибывать к гейту раньше установленного двадцатиминутного срока. А в случае опоздания к месту пересадки авиакомпания получает право в одностороннем порядке расторгнуть договор перевозки.

Принятый законопроект направлен на систематизацию услуг и повышение качества обслуживания пассажиров в аэропортах Российской Федерации.